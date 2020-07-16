عاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة دفع العلاقات مع ألمانيا

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الخميس 16 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
عبر عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية السوداني المكلف، عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا للسودان عقب نجاح ثورة ديسمبر، مؤكدًا ضرورة دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاقٍ أوسع.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان- أن قمر الدين، استقبل اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالسودان أولرتش كولكنر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.
وعبَّر السفير الألماني عن شكره وامتنانه لما وجده من تعاون من قبل الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية وطاقم عملها، مؤكدا أن حكومة بلاده تولى أهميةً خاصة للسودان في ظلّ التطورات التي شهدها بعد اندلاع ثورة ديسمبر.
وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، سفيرة مملكة هولندا لدى السودان كارين بوڤن، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد.
وأشادت سفيرة هولندا بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن التغيير الذي حدث عقب ثورة ديسمبر كان نقطة بداية جديدة في مستوى العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوداني المكلف بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن شكره للدعم الذي تقدمه هولندا للسودان ومساهماتها لإعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.
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