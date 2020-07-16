عاجل.. بدء مفاوضات الترتيبات الأمنية بجوبا

الخميس 16 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

انطلقت أولى جلسات مفاوضات الترتيبات الأمنية في العاشرة من صباح اليوم بجوبا.



أعلن ذلك لوكالة الأنباء الرسمية “سونا” أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية، مبينا وصول وفد عالٍ المستوى مختص بالترتيبات الأمنية من السودان أمس لهذا الصدد.

وأعلن أسامة موافقة الجبهة على مسودة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في الخرطوم، مبينا أن الجبهة أصدرت بيانا بهذا الصدد. وقال إن قيادة الجبهة الثورية السودانية ممثلة في مجلسها الرئاسي والذي يضم رؤساء التنظيمات المكونة للجبهة الثورية تلقت تنويرا شاملا في اجتماع مساء أمس من لجنة الوساطة لمحادثات السلام برئاسة الفريق توت قلواك ومقرر اللجنة ضيو مطوك ووفد الجبهة الثورية السودانية الذي شارك في اجتماعات الخرطوم.

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وأوضح أن التنوير كان شاملا لكل المحادثات التي جرت في السودان واللقاءات التي تمت مع رئيس المجلس السيادي ونائبه ورئيس الوزراء والقوى السياسية الأخرى من بينها قوى الحرية والتغيير والمجلس الأعلى للسلام، كما اشتمل التنوير على ما تمخضت عنه المباحثات بالخرطوم ومانتج عنها من مسودة الاتفاق حول القضايا القومية المحورية.

وأبان أسامة أنه وبالتزامن مع سير محادثات الترتيبات الأمنية ستكون هناك جلسات للتفاوض عبر تقنية الفيديو كونفرس بين وفد الحكومة السودانية والجبهة الثورية لمناقشة القضايا المتبقية القومية ومراجعة الاتفاق بشكل كامل.

واختتم حديثه لـ(سونا) بأن لجنة الوساطة تعكف على إعداد مصفوفة التنفيذ للإعداد للتوقيع النهائي بالأحرف الأولى بجوبا خلال الأيام المقبلة .وقال إنه يتوقع أن تسير مفاوضات الترتيبات الأمنية والقضايا القومية المتبقية بشكل طيب وسلس بعد الموافقة على القضايا القومية المحورية.

وبشر سعيد الشعب السوداني بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن اتفاق السلام قد أصبح قاب قوسين أو أدنى.