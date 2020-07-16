إيقاف ملء سد النهضة فورا.. بقلم م.نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واضح أن الإسراع بملء سد النهضة والتعنت الإثيوبي واستهتار اثيوبيا بكل شيئ حتي بمجلس الأمن، يعني أن أثيوبيا وراءها اللوبي الصهيوني والغرض من ذلك خنق مصر والسودان من أجل إجبارهما على التطبيع مع إسرائيل وتمكين إسرائيل من المواصلة في التمدد غربا الى سيناء ثم القاهرة بعد أن تمددت شرقا الى الجولان والضفة الغربية ولذلك لتحقيق حلمهم بدولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

إن قيام مشروع سد النهضة تحت غطاء المفاوضات التي ستتطاول من الامم المتحدة الى الاتحاد الافريقي انما هو تكتيك صهيوني معروف تم ويتم تطبيقه في فلسطين.

وذلك بجعل كل دولة عربية تفكر في مصلحتها لينهار بذلك التضامن العربي الذي لابد منه مهما طال الزمن لافشال مخططات تقسيم الدول العربية واحدة تلو اخري بتسعير الخلافات البينية بين الدول العربية، ولذلك أنا أرى الآتي: وقف كل المفاوضات مع اثيوبيا. توقيع اتفاقية اعداد جيش سوداني مصري مشترك والحشد العسكري لايقاف اعمال سد النهضة فورا بالقوة في حالة لم توقف اثيوبيا فورا ملء السد .

تجديد اتفاقية الدفاع العربي المشنرك بواسطة جامعه الدول العربية.

حشد الجيشين ا لسوداني والمصري بللاضافة لمن اراد من الجيوش العربية لاتخاذ ما يلزم تجاه سد النهضة اذا لم تستجب اثيوبيا للتوافق علي خطط مرضية لملء خزان السد.

اقتراح ببناء سد جديد في جنوب موقع سد النهضة الحالي بمواصفات تحقق مصالح كل الدول المشاطئة للنهر.