والي الخرطوم والهلال الملغوم !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️الوضع في الهلال بات ملغوماً بعد اكتشاف (الدكاكين قيت) كاكبر فضيحه ماليه في تاريخ الهلال بل في تاريخ الانديه السودانيه .
▪️عشرات الدكاكين وايجارات بالمليارات بعيداً عن اعين السلطات بل ودون علم حتى مجلس ادارة النادي !!
▪️رئيس نادي يتعاقد مع مستأجرين لاعوام قادمات وقد تبقت لدورته ايام !!
▪️اين الوزاره ؟ اين المفوضيه ؟ اين السلطات الهندسيه والبناء يقوم بدون ترخيص !!
▪️يبدو ان كردنه لا يزال يعيش بروح عهد المخلوع وحرمه وداد يوم ان كان يستقوي بالسلطه على شعب الهلال .
???? ليس صحيحاً ان الدوري في كف عفريت بسبب تمسك شداد بمقترح التجميع مع التجريد من النقاط .
▪️شداد الذي قاتل لاهليه و ديمقراطيه الحركه الرياضيه لنصف قرن لا يمكن ان يخذل المبادئ التي ظل ينادي بها ويقاتل لاجلها .
▪️اقرب الناس لشداد يعارضون مقترح (التجريد) اما التجميع فمقترح موضوعي لظروف الجائحه وتعسر التنقل بين الولايات .
▪️شداد سيوافق على تعديل المقترح الذي تقدم به ليصبح تجميع بلا تجريد بما يعني احتفاظ كل فريق بنقاطه .
▪️ما كان احد ليلوم الهلال ان رفض المشاركه بعد ان تمت مساواته في النقاط بمتذيل الدوري .
▪️معلوم ان الدوري هو الهلال ولا دوري بلا هلال .
▪️التجميع مع احتفاظ كل فريق بنقاطه مقترح مثالي اما مقترح استئنافات الدوري بنظام الذهاب والاياب فذاك فخ قُصد به نسف الدوري واحراج شداد .
???? استغلال (عامل) بالاتحاد العام ودفعه لكتابة شكوي للفيفا عمل كريه يؤكد ان البعض لا يفرق بين معاداة شداد واستهداف الوطن .
▪️ما ذنب العامل المسكين حتى يُزج به في صراع الافيال !!
▪️ما يصدر من فلول الاتحاد السابق يؤكد ان الجلوس على الرصيف حاااااار والعطاله ما بتندار .
▪️محقق الفيفا سيصل البلاد ويراجع الحساب المالي ويجده كلو في السليم .
▪️صحيح ان الفيفا نفسها لا تخلو من فساد وصحيح ان المحقق القادم قد يتعرض للرشوه والاغراء لكنه لن يجد ثغرة يتسلل منها .
▪️(ويمكرون والله خير الماكرين) .
???? الحكيم نزل الميدان بمخاطبة اجتماع الصداره الذي انعقد بعد طول غياب بدار الشرطه .
▪️عودة الصداره للساحه احرج عيال الكاردينال الذين ادعوا قبل حين انهم اهل الصداره .
▪️البعض باع الترماي للكاردينال .
???? اخيرا استجاب البرير لضغوط كبار الاهله ووافق على العوده للساحه الزرقاء .
▪️البرير ترأس امس بالسلام روتانا اجتماع المجلس التنفيذي لتنظيم المستقبل وذلك على نفقة نزار عوض مالك نائب الامين العام .
▪️البرير يرتب لبيان يوضح فيه موقف تنظيمه من الراهن الهلالي وبعدها امسكوا الخشب .
???? احسن اتحاد الخرطوم وهو يطيح بالكوز ونسي من الرئاسه .
▪️ونسي جاءت به امانة الرياضه و طبيعي ان يذهب بذهابها .
▪️الذين قادوا حملة ونسي الانتخابيه وقبضوا اموال الكيزان يجب ان يذهبوا معه
▪️جمال الكيماوي افضل من يترأس اتحاد الخرطوم.
▪️الكيماوي ظل ومنذ سنوات يترأس الاتحاد بالتكليف وآن الاوان ليترأس الاتحاد بالاصاله .
▪️تردد ان الفاتح التوم قدم نفسه للمنصب .
▪️التوم كفاءه وخبره لكنه محسوب على اتحاد معتصم جعفر ومعاد لاتحاد شداد .
▪️ترؤس الفاتح لاتحاد الخرطوم يعني اشتعال الحرب بين الاتحادين وفي ذلك ابلغ الضرر على اندية الخرطوم .
▪️نكرر الكيماوي الانسب وبالعدم محمد حسن مضوي الرئيس السابق للجريف والرئيس الحالي لتجمع اندية الخرطوم .
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم والهلال الملغوم !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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