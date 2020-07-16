والي الخرطوم والهلال الملغوم !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️الوضع في الهلال بات ملغوماً بعد اكتشاف (الدكاكين قيت) كاكبر فضيحه ماليه في تاريخ الهلال بل في تاريخ الانديه السودانيه .

▪️عشرات الدكاكين وايجارات بالمليارات بعيداً عن اعين السلطات بل ودون علم حتى مجلس ادارة النادي !!

▪️رئيس نادي يتعاقد مع مستأجرين لاعوام قادمات وقد تبقت لدورته ايام !!

▪️اين الوزاره ؟ اين المفوضيه ؟ اين السلطات الهندسيه والبناء يقوم بدون ترخيص !!

▪️يبدو ان كردنه لا يزال يعيش بروح عهد المخلوع وحرمه وداد يوم ان كان يستقوي بالسلطه على شعب الهلال .

???? ليس صحيحاً ان الدوري في كف عفريت بسبب تمسك شداد بمقترح التجميع مع التجريد من النقاط .

▪️شداد الذي قاتل لاهليه و ديمقراطيه الحركه الرياضيه لنصف قرن لا يمكن ان يخذل المبادئ التي ظل ينادي بها ويقاتل لاجلها .

▪️اقرب الناس لشداد يعارضون مقترح (التجريد) اما التجميع فمقترح موضوعي لظروف الجائحه وتعسر التنقل بين الولايات .

▪️شداد سيوافق على تعديل المقترح الذي تقدم به ليصبح تجميع بلا تجريد بما يعني احتفاظ كل فريق بنقاطه .

▪️ما كان احد ليلوم الهلال ان رفض المشاركه بعد ان تمت مساواته في النقاط بمتذيل الدوري .

▪️معلوم ان الدوري هو الهلال ولا دوري بلا هلال .

▪️التجميع مع احتفاظ كل فريق بنقاطه مقترح مثالي اما مقترح استئنافات الدوري بنظام الذهاب والاياب فذاك فخ قُصد به نسف الدوري واحراج شداد .

???? استغلال (عامل) بالاتحاد العام ودفعه لكتابة شكوي للفيفا عمل كريه يؤكد ان البعض لا يفرق بين معاداة شداد واستهداف الوطن .

▪️ما ذنب العامل المسكين حتى يُزج به في صراع الافيال !!

▪️ما يصدر من فلول الاتحاد السابق يؤكد ان الجلوس على الرصيف حاااااار والعطاله ما بتندار .

▪️محقق الفيفا سيصل البلاد ويراجع الحساب المالي ويجده كلو في السليم .

▪️صحيح ان الفيفا نفسها لا تخلو من فساد وصحيح ان المحقق القادم قد يتعرض للرشوه والاغراء لكنه لن يجد ثغرة يتسلل منها .

▪️(ويمكرون والله خير الماكرين) .

???? الحكيم نزل الميدان بمخاطبة اجتماع الصداره الذي انعقد بعد طول غياب بدار الشرطه .

▪️عودة الصداره للساحه احرج عيال الكاردينال الذين ادعوا قبل حين انهم اهل الصداره .

▪️البعض باع الترماي للكاردينال .

???? اخيرا استجاب البرير لضغوط كبار الاهله ووافق على العوده للساحه الزرقاء .

▪️البرير ترأس امس بالسلام روتانا اجتماع المجلس التنفيذي لتنظيم المستقبل وذلك على نفقة نزار عوض مالك نائب الامين العام .

▪️البرير يرتب لبيان يوضح فيه موقف تنظيمه من الراهن الهلالي وبعدها امسكوا الخشب .

???? احسن اتحاد الخرطوم وهو يطيح بالكوز ونسي من الرئاسه .

▪️ونسي جاءت به امانة الرياضه و طبيعي ان يذهب بذهابها .

▪️الذين قادوا حملة ونسي الانتخابيه وقبضوا اموال الكيزان يجب ان يذهبوا معه

▪️جمال الكيماوي افضل من يترأس اتحاد الخرطوم.

▪️الكيماوي ظل ومنذ سنوات يترأس الاتحاد بالتكليف وآن الاوان ليترأس الاتحاد بالاصاله .

▪️تردد ان الفاتح التوم قدم نفسه للمنصب .

▪️التوم كفاءه وخبره لكنه محسوب على اتحاد معتصم جعفر ومعاد لاتحاد شداد .

▪️ترؤس الفاتح لاتحاد الخرطوم يعني اشتعال الحرب بين الاتحادين وفي ذلك ابلغ الضرر على اندية الخرطوم .

▪️نكرر الكيماوي الانسب وبالعدم محمد حسن مضوي الرئيس السابق للجريف والرئيس الحالي لتجمع اندية الخرطوم .