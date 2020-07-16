شاب يقتل أخته طعناً بسكين لهذا السبب الغريب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شاب شقيقته بالخطأ اثناء تدخلها لفض مشاجرة وقعت بين اخويها بضاحية جبل اولياء وتقول المصادر ان مشاجرة وقعت بين الشقيقين على اثرها تدخلت شقيقته البالغة من العمر(25)عاما لفض الشجار بينهما لتتلقي طعنة من شقيقها، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الاجراءات اللازمة واحالت الجثة للمشرحة فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة. المادة السابقة صراع الافيال في الاتحاد.. بقلم معاوية عيسى المقالة القادمة ادب الحوار (1).. بقلم صلاح الاحمدى

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