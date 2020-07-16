صراع الافيال في الاتحاد.. بقلم معاوية عيسى

الخليج 365:

* حرب خفية دائرة الان ما بين الدكتور شداد رئيس اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بخصوص رؤية كل طرف لاستكمال الدوري الممتاز

* الرئيس يصر علي تنفيذ مقترح المجموعتين كقرار نهائي وليس في حاجة إلي دعوة مجلس الإدارة إلي اجتماع أو مناقشته يالتمرير

* فيما دفعت لجنة المسابقات بثلاثة مقترحات للمجلس بما فيه مقترح الرئيس للوصول إلي قرار نهائي مع تعديل لائحة المنافسة وسلمت اللجنة الأمانة العامة هذه المقترحات لعرضها علي مجلس الإدارة

* شداد يريد فرض قراره بالقوة ورغم انف الجميع ويعتبر كل ما يصدر منه قرار واجب التنفيذ دون ادني اعتبار لأعضاء المجلس

* بل ذهب إلي ابعد من ذلك وهدد بتجميد عمل لجنة المسابقات في حال لم تنصاع لقراراته حسب ما تناقلته مجالس المدينة يوم أمس

* ورغم أن النظام الأساسي لا يعطي الرئيس حق حل اللجان الدائمة الا بعد انقضاء فترتها القانونية ولكن الرجل في سبيل فرض شخصيته وهيممته وسطوته رفع شعار ( من النهار دا ما فيش حكومة . انا الحكومة )

* لجنة المسابقات تمسكت بموقفها المسنود بالقانون ولن تنفذ أوامر وقرارات الرئيس مهما كانت العواقب

* ما يدور خفي أروقة اتحاد الكرة من صراع يؤكد اتساع رقعة الهوة بين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس وكل القرائن تشير إلي حدوث صدام عنيف بين الجانبين في الساعات القادمة

* المؤسف في هذا الصراع هو الضرر الكبير الذي سيصيب الأندية وحتي هذه اللحظة الموقف بالنسبة لها ضبابي وغامض والرؤية غير واضحة في كيفية استكمال الدوري

* ولم يلتزم الاتحاد حتي الان بتطبيق الشروط الصحية التي شددت عليه الفيفا ولم يخضع الاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للكشف الطبي لفيروس كورونا ورغم ذلك بدأت بعض الأندية في إجراء التدريبات في انتهاك صريح وواضح للبرتوكول الصحي

* مكتوب علي الكرة السودانية المسكينة أن تعيش في هذه الصراعات الإدارية وتتقهقر في كل يوم للوراء لان السادة الأفاضل القائمين علي امرها مهمومين بالصراعات الشخصية

* اتحاد لا يملك رؤية ولا فكر ولا برنامج ولا تخطيط وفي كل عام يعجز في إكمال البطولة الوحيدة وليس لديه برنامج اخر للتطوير وسافية جحا تظل تلف وتدور في محطة الممتاز فقط

* مشكلة رئيس الاتحاد انه ما زال يعيش علي ماضيه التليد ويعتقد انه الوحيد العالم والفاهم وصاحب الراي السديد وغيره عبارة عن كمبارس ينفذون ما يقوله

* بربك يا دكتور هل يعقل أن تلغي عقول وفكر ورأي الآخرين وتريد ان تمارس هذه الديكتاتورية في زمن الانفتاح والعولمة وثورة الوعي التي انتظمت شتي مناحي الحياة

* لا خاب من استشار يا فخامة الرئيس ومجلسك الموقر فيه من القيادات والكفاءات يمكنهم إدارة الدولة وليس اتحاد كرة فقط

* والوقت ليس في مصلحة المنافسة وكل يوم يمضي سيكون خصم علي مصير الأندية التي ستشارك أفريقيا بعد قرار الكاف بتسمية الفرق المشاركة في بطولتي الأندية والكنفدرالية في نهاية أغسطس القادم

* ما يجري في الساحة من صراع تتحمل مسئوليته لجنة الطوارئ الصحية التي منحت الاتحاد الموافقة باستئناف النشاط رغم أن الأسباب التي ادت الي تعليقه ما زالت قائمة

* ولو كانت وزارة الشباب والرياضة تضطلع بدورها حقا وحقيقة لتدخلت واوقفت هذا العبث حماية لصحة الإنسان وهيبة الدولة لان جائحة كورونا ما زالت تمثل مهددا لحياة وسلامة المواطنين

* الغرض من استكمال الموسم بدون لف أو دوران هنالك اندبة مغضوب عليها ولازم تهبط من الممتاز بأي شكل وانتهي الببان

اتجاهات اخيرة

تابعت بالامس الحوار الجرئ لرئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان كوارتي في إذاعة بلادي والذي تناول فيه ما يدور في الساحة الهلالية بكل وضوح وشفافية

* استوقفني في الحوار أشادة الرجل بالسيد الأمين البربر رئيس الهلال السابق ومدي الاحترام الذي يكنه له بل ذهب إلي ابعد من ذلك وأكد أنه لن يترشح لرئاسة الهلال في مواجهة البربر اذا رغب في الدخول في سباق الانتخابات القادمة

* أصاب الكوارتي الحقيقة وهو يكشف مخطط بعض ما نسميهم كبار الهلال وسعيهم لفرض بعض الشخصيات لتعينهم في لجنة التطبيع التي من المتوقع أن تري النور قريبا ووصف البعض منهم بعبدة التعيين وخفافيش الظلام

* من البشريات التي أطلقها في حوار امس هو دعم ومساندة تنظيمه للمجلس المعين اذا توافق عليه أهل الهلال وتعيين لجنة خاصة بالعضوية تكون محايدة ومقبولة لدي جميع التنظيمات والكيانات الهلالية

* واجبي أن اعتذر لوالي الخرطوم بعد أن أوردت معلومة خاطئة في مقال الامس بخصوص زيادة نثرية اعاشة منزل الوالي

* والخطاب الذي تم تسرييه ونشره في الوسائط المختلفة يخص مكتب والي غرب كردفان وليس الخرطوم بعد أن نبهني اخي العزيز ايمن كبوش إلي هذه الملاحظة

* وللسيد والي الخرطوم ومكتبه العتيي

* بعث المهندس أسامة ونسي رئيس الاتحاد المحلي للكرة بالخرطوم برسالة خاصة لاخوته في مجلس الإدارة بعد قرارهم بعزله

* رجل في منتهي التواضع والادب والأخلاق وهو يتقبل القرار يصدر رحب بل يشيد بتفعيل القانون في مواحهته

* يشكر الرجل علي هذه الأخلاق والقيم التي تكاد أن تندثر ونتمني له التوفيق في مسيرته القادمة