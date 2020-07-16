مابين شداد ولجنة المسابفات ؟!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الدكتور بالساهل ما بيجيبها البر !

* لما يركب راسه يقول للآخرين أضربوا راسكم في الحيطه وكلامي يمشي والماعاجبه يشرب من البحر !

* الدكتور قال الممتاز يلعب مجموعتين لكن في ناس قالوا كلام الدكتور يبلو ويشرب مويته الكلام كلام مجلس إداره ويا دكتور معاك رجاله !!

* أسامه ونسي رئيس أتحاد الخرطوم تقدم باستقالته من رئاسة الإتحاد وأرسل رسالة للمجلس شاكراً لأعضائه .. * بسبب توقيع قطب المريخ جعفر سنادة مع الحراك المريخي تم إعفائه من قطاع الشباب الأمر الذى لم يقبله المريخاب !!

* هنالك بعض الأخبار تؤكد بأن المهندسة آلاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة ونسبة لأدائها خلال الفترة الماضية ربما أدى ذلك لإعفائها من موقعها ..

* الفي القدر باكر بينشم !!

* أخبار البلد شنو ؟

* السوق طار السما وأسعار الخراف إلاّ زول رصيده بالدولار وساكن المنشية والعمارات لكن ناس الطرف ياكلوا نيم !!

* اللجنة العليا للطوارى لا زالت في حيرة حول فك الحظر بين الولايات حوفاً من التزاحم في المواصلات الأمر الذى سيعيد الكوفيد لنقطة البداية !!

* كل يوم خبر والناس في حيره من أمرها وكل صباح قرار مرات تمكين ومرات تعديل القوانين الجنائية وبعد فك الحظر عن المكروه عمداً الكلام دخل الحوش والشاف أبو صليب والشهداء دورن مايكضب وقرنا نرجع الي مقبل نميرى من أول السطر !!

* يا جماعه خليكم نص عاقل ونص نص نص مجانين الكلام ده خطير !!

* غايتو يا خونا محمد عبد الماجد صبتكم المايله يوم بتكتل ليها زول أحسن تستعدلوها !!

نغم نشاز:

المسرح باح باح لا بنسمع صوت ساوند ولا شفنا حفلات في الصالات ولا الفسحات الناس من المغرب في سبات عميق وحتي القنوات أصبحت ماسخه ما فيها ما يشد الإنتباه ما عاوزين ماقاله سيد أحمد الحاردلو لكننا نسأل الله يعيد لينا الفرح ويا استاذ التجاني حاج موسي لو إنت مجروح مرتين ناس البلد من كثرة جروحهم محل لجرحة موس أصبح ما فيهم ّ! ربنا يصلح حال البلد ويرجع لينا الفرح والبسمة من جديد قولوا آميييين …