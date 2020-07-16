الكاردينال كذب علينا (٩٩) مرة ودايرنا نصدقو في المرة ال(١٠٠) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* واحدة من مشاكل الكاردينال الكبيرة أنه غير واضح .
* أو بالأصح هو غير صادق .
* (كذب) الكاردينال في كل شئ ولم يصدق إلا في الجوهرة الزرقاء .
* وقد اوفيناه حقه ومستحقة في الجوهرة .
* وقلناها مرارا أن الجوهرة إنجاز لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال..
* صدق الكاردينال في الجوهرة الزرقاء ومارس الكذب الفاضح في كل شئ بعد ذلك .
* بل أنه في بعض المرات بلغ مرحلة (تحري الكذب) .
* و(متحري الكذب) من الصعب تصديقه .
* الذي يتحرى الكذب هو أسوأ من الكذاب .
* الكذاب ده بكذب بدون فهم .
* بكذب وبس .
* لكن متحرى الكذب (بطبخ الكذبة وبقعدها عديل) .
* بعمل للكضبة توم وشمار .
* بعمل ليها لحن وجرس موسيقي.
* والكاردينال للأسف كان (متحري) .
* عندما قال الكاردينال : (السنة دي لو ما جبت كأس أفريقيا بستقيل) ، عندما قال ذلك نحن احسنا الظن وصدقناه.
* ولا جاب الكأس ولا استقال.
* ما جاب الكأس وقال : (أنا قاعد ٢٥ سنة) ، علما بأنه كان يجب أن يستقيل منذ العام ٢٠١٧ حسب ما وعد هو .
* وعندما قال : (بجيب ليكم ساماتا والأخطر من ساماتا) ، برضو احسنا الظن وصدقناه.
* ولا شفنا ساماتا ولا شفنا الأخطر منو .
* شفنا تيتيه بس .
* الكاردينال لو صادق كان يقول لينا أنا بجيب ليكم (الأطول) من ساماتا.
* لأنو فعلا تيتيه (أطول) من ساماتا.
* أنت يا ريس كنت قاصد الأخطر من ساماتا ولا (الأطول) منو ؟
* قلنا خير ما مشكلة .
* عندما قال محمد عبد الرحمن اصابتو مزمنة ، احسنا الظن وصدقناه.
* ومحمد (نزلة ساكت ما جاتو تاني) .
* قلنا خير .
* وعندما قال : (بكري المدينة تاني ما بدقها) ، احسنا الظن وصدقناه .
* وبكري دقاها لما احترف بره السودان .
* وجا وقال : (قدمنا شكوى في الفيفا والفيفا واقف برجل واحدة ويوم الأربعاء ح تسمعوا الخبر اليقين) ، احسنا الظن وصدقناه .
* وحاليا مرت حوالي (٥٤٣) أربعاء وشكلو لسه الفيفا واقفة برجل واحدة .
* وعندما قال : ٢٠١٧ كشف الهلال خالي من الأجانب ، احسنا الظن وصدقناه .
* وفي السنة ديك بالذات الكاردينال سجل (٥) مواسير أجنبية.
* و..و.. وكتيييير من الكذب الأسود.
* بعد كل هذا يبقى أي حديث يقوله الكاردينال هو أقرب للكذب .
* اللهم إلا نبقى نحن أغبياء عشان نصدق زول كذب علينا (٩٩) مرة.
* ما ممكن تكذب (٩٩) مرة وتطلب مننا نصدقك في المرة ال(١٠٠) .
* نحن أعقل من ذلك .
* الآن وبحسب ما ورد فقد استغل الكاردينال فترة حظر كورونا وشيد عدد من الدكاكين بمقر النادي القديم بالاتجاه الجنوبي .
* الأخبار أكدت أن الكاردينال شيد الدكاكين واجرها وقبض مقدم خمس سنين أو ثلاث سنين تقريبا .
* ما قلت ماشي !!؟؟
* قبض مقدم خمس سنين وقال تاني ما داير يشتغل في الكورة .
* الخطوة دي ما فيها حسن ظن .
* ولا ح نصدقك .
* إذا صح أن الكاردينال قبض مقدم من الدكاكين الجديدة فذلك يمكن تفسيره بثلاثة أشياء.
* الشي الأول : الزول ده قااااعد وحكاية ماشي وما داير رياضة كذب في كذب .
* الشي التاني : الكاردينال قصد يجفف مصادر الدخل لأي زول بيجي بعدو .
* الشي التالت : قصد يضرب الضربة الأخيرة ويتخارج .
* هذه هي التفسيرات الثلاثة .
* وكلها ما فيها حسن ظن .
* ولذلك المطلوب من الأسرة الهلالية أن تتوحد وتعمل بجد وقوة من أجل حماية مكتسبات الهلال.
* وعلى الكاردينال أن لا يلعب بالنار .
* داير تمشي والله نودعك ونوصلك لحدي الباب ونشكرك على ما قدمته .
* داير تقعد يبقى ما في داعي للكضب وحركات جمال الوالي الما جايبة حقها دي .
* خليك واضح .
* زهجنا من الكذب والله.
* الكويس في الموضوع أن الكاردينال لا يستطيع أن يطالب بأي مديونية متعلقة بالجوهرة الزرقاء .
* ما بقدر .
* في كل حواراته ذكر الكاردينال أن الجوهرة (هدية) .
* الكلام ده قالوا مية مرة .
* قالوا في التلفزيون وقالوا في الإذاعة وقالوا في الصحف وقالوا يوم (رقص) مع عمر البشير في الجوهرة .
* صورة صوت .
* عشان كده حقو الكاردينال يكون عاقل ويترك انطباع جيد بعد ذهابه.
* ما تكرر حركات صلاح إدريس عشان ما تحرق .
* داير تخلي الهلال خليهو وما تشتغل ضدو.
* ما تضر الهلال .
* زي ما انت اديت الهلال ، الهلال برضو اداك.
* الهلال اداك أكتر من ما انت اديتو .
* ما تضر الهلال الاداك.
* ما تحقد علي البجي بعدك .
* ما في حاجة كرهناها في الهلال ده إلا الحقد بتاع الرؤساء .
* أي رئيس يمشي داير يشتغل ضد الرئيس الجديد .
* وأي رئيس يجي جديد داير يشطب اللاعبين السجلهم الرئيس السابق .
* هبالة وحقد وعبط.
* أشياء أخرت الهلال وضيعت زمنا .
* المهم.
* جمهور الهلال يجب أن يصحى.
* الكاردينال ده لو سكتوا ليهو بتلقوا الإستاد ده ما حقنا .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال كذب علينا (٩٩) مرة ودايرنا نصدقو في المرة ال(١٠٠) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.