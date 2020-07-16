الكاردينال كذب علينا (٩٩) مرة ودايرنا نصدقو في المرة ال(١٠٠) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* واحدة من مشاكل الكاردينال الكبيرة أنه غير واضح .

* أو بالأصح هو غير صادق .

* (كذب) الكاردينال في كل شئ ولم يصدق إلا في الجوهرة الزرقاء .

* وقد اوفيناه حقه ومستحقة في الجوهرة .

* وقلناها مرارا أن الجوهرة إنجاز لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال..

* صدق الكاردينال في الجوهرة الزرقاء ومارس الكذب الفاضح في كل شئ بعد ذلك .

* بل أنه في بعض المرات بلغ مرحلة (تحري الكذب) .

* و(متحري الكذب) من الصعب تصديقه .

* الذي يتحرى الكذب هو أسوأ من الكذاب .

* الكذاب ده بكذب بدون فهم .

* بكذب وبس .

* لكن متحرى الكذب (بطبخ الكذبة وبقعدها عديل) .

* بعمل للكضبة توم وشمار .

* بعمل ليها لحن وجرس موسيقي.

* والكاردينال للأسف كان (متحري) .

* عندما قال الكاردينال : (السنة دي لو ما جبت كأس أفريقيا بستقيل) ، عندما قال ذلك نحن احسنا الظن وصدقناه.

* ولا جاب الكأس ولا استقال.

* ما جاب الكأس وقال : (أنا قاعد ٢٥ سنة) ، علما بأنه كان يجب أن يستقيل منذ العام ٢٠١٧ حسب ما وعد هو .

* وعندما قال : (بجيب ليكم ساماتا والأخطر من ساماتا) ، برضو احسنا الظن وصدقناه.

* ولا شفنا ساماتا ولا شفنا الأخطر منو .

* شفنا تيتيه بس .

* الكاردينال لو صادق كان يقول لينا أنا بجيب ليكم (الأطول) من ساماتا.

* لأنو فعلا تيتيه (أطول) من ساماتا.

* أنت يا ريس كنت قاصد الأخطر من ساماتا ولا (الأطول) منو ؟

* قلنا خير ما مشكلة .

* عندما قال محمد عبد الرحمن اصابتو مزمنة ، احسنا الظن وصدقناه.

* ومحمد (نزلة ساكت ما جاتو تاني) .

* قلنا خير .

* وعندما قال : (بكري المدينة تاني ما بدقها) ، احسنا الظن وصدقناه .

* وبكري دقاها لما احترف بره السودان .

* وجا وقال : (قدمنا شكوى في الفيفا والفيفا واقف برجل واحدة ويوم الأربعاء ح تسمعوا الخبر اليقين) ، احسنا الظن وصدقناه .

* وحاليا مرت حوالي (٥٤٣) أربعاء وشكلو لسه الفيفا واقفة برجل واحدة .

* وعندما قال : ٢٠١٧ كشف الهلال خالي من الأجانب ، احسنا الظن وصدقناه .

* وفي السنة ديك بالذات الكاردينال سجل (٥) مواسير أجنبية.

* و..و.. وكتيييير من الكذب الأسود.

* بعد كل هذا يبقى أي حديث يقوله الكاردينال هو أقرب للكذب .

* اللهم إلا نبقى نحن أغبياء عشان نصدق زول كذب علينا (٩٩) مرة.

* ما ممكن تكذب (٩٩) مرة وتطلب مننا نصدقك في المرة ال(١٠٠) .

* نحن أعقل من ذلك .

* الآن وبحسب ما ورد فقد استغل الكاردينال فترة حظر كورونا وشيد عدد من الدكاكين بمقر النادي القديم بالاتجاه الجنوبي .

* الأخبار أكدت أن الكاردينال شيد الدكاكين واجرها وقبض مقدم خمس سنين أو ثلاث سنين تقريبا .

* ما قلت ماشي !!؟؟

* قبض مقدم خمس سنين وقال تاني ما داير يشتغل في الكورة .

* الخطوة دي ما فيها حسن ظن .

* ولا ح نصدقك .

* إذا صح أن الكاردينال قبض مقدم من الدكاكين الجديدة فذلك يمكن تفسيره بثلاثة أشياء.

* الشي الأول : الزول ده قااااعد وحكاية ماشي وما داير رياضة كذب في كذب .

* الشي التاني : الكاردينال قصد يجفف مصادر الدخل لأي زول بيجي بعدو .

* الشي التالت : قصد يضرب الضربة الأخيرة ويتخارج .

* هذه هي التفسيرات الثلاثة .

* وكلها ما فيها حسن ظن .

* ولذلك المطلوب من الأسرة الهلالية أن تتوحد وتعمل بجد وقوة من أجل حماية مكتسبات الهلال.

* وعلى الكاردينال أن لا يلعب بالنار .

* داير تمشي والله نودعك ونوصلك لحدي الباب ونشكرك على ما قدمته .

* داير تقعد يبقى ما في داعي للكضب وحركات جمال الوالي الما جايبة حقها دي .

* خليك واضح .

* زهجنا من الكذب والله.

* الكويس في الموضوع أن الكاردينال لا يستطيع أن يطالب بأي مديونية متعلقة بالجوهرة الزرقاء .

* ما بقدر .

* في كل حواراته ذكر الكاردينال أن الجوهرة (هدية) .

* الكلام ده قالوا مية مرة .

* قالوا في التلفزيون وقالوا في الإذاعة وقالوا في الصحف وقالوا يوم (رقص) مع عمر البشير في الجوهرة .

* صورة صوت .

* عشان كده حقو الكاردينال يكون عاقل ويترك انطباع جيد بعد ذهابه.

* ما تكرر حركات صلاح إدريس عشان ما تحرق .

* داير تخلي الهلال خليهو وما تشتغل ضدو.

* ما تضر الهلال .

* زي ما انت اديت الهلال ، الهلال برضو اداك.

* الهلال اداك أكتر من ما انت اديتو .

* ما تضر الهلال الاداك.

* ما تحقد علي البجي بعدك .

* ما في حاجة كرهناها في الهلال ده إلا الحقد بتاع الرؤساء .

* أي رئيس يمشي داير يشتغل ضد الرئيس الجديد .

* وأي رئيس يجي جديد داير يشطب اللاعبين السجلهم الرئيس السابق .

* هبالة وحقد وعبط.

* أشياء أخرت الهلال وضيعت زمنا .

* المهم.

* جمهور الهلال يجب أن يصحى.

* الكاردينال ده لو سكتوا ليهو بتلقوا الإستاد ده ما حقنا .

* و..و..

* والله في .