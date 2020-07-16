“المؤتمر السوداني” يستعد لتنظيم المؤتمر العام السادس

التاريخ: 16-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت هيئة التنسيق في المجلس المركزي لـ”المؤتمر السوداني” قراراً بتكليف القيادي بالحزب نور الدين صلاح الدين برئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحزب. وقال صلاح الدين أن هذه فرصة عظيمة ليراجع الحزب رؤاه الفكرية وبرنامجه السياسي ويطور من نظمه ولوائحه الحاكمة في سودان ما بعد الثورة. Advertisements وأضاف بحسب صحيفة السوداني الدولية “سيبذل فريق العمل كل المستطاع لتقديم تجربة موفقة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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