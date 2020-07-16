الغرف التجارية:المسار الصحيح للصادر اثمر عن تصدير (2) طن ذهب فى وقت وجيز

اكد اتحاد الغرف التجارية بالجهود المشتركة والاجراءات التي اتخذت فى المسار الصحيح للصادر والتي اثمرت عن اكمال عمليات تصدير اكثر من 2 طن من الذهب فى وقت وجيز عقب استيفاء الشروط المطلوبة من خلال النافذة الواحدة والمسار الذي تم الاتفاق.

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وثمن الامين المالي للاتحاد هيثم تبيدي الامين المالي للتحاد فى تصريح صحفي ما تحقق فى اول عملية منظمة لتصدير كميات معتبرة من الذهب تتم فى فترة (5) ايام فقط فى وصول وتحصيل عائد صادر بالبنوك بنحو (120) مليون دولار بمشاركة من اتحاد الغرف التجارية وغرفة المصدرين فى وضع الاجراءات الاصلاحية لقطاع صادر الذهب من العقودات وتسهيل وضبط وتسريع الاجراءات للصادر وصولا لتحقيق هدف النافذة الواحدة .

واشار تبيدي الى ان اكتمال عمليات التصدير للذهب ووصول عائدات الصادر الخاصة بها ستنعكس دون شك فى تدعيم الاسس الجديدة لصادر الذهب واكمال المزيد من العمليات المقبلة وبكميات اكبر فى حجمها والذي بدوره سينعكس ايجابا علي سعر الصرف وتقوية العملة الوطنية وعلي تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني مؤكدا بحسب صحيفة أول النهار، استمرار الاتحاد فى دعم الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)