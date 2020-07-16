المواطنون ساخطون من فوضى تعرفة المواصلات

التاريخ: 16-يوليو-2020
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عبر مواطنون عن سخطهم من جراء الفوضى في تعرفة المواصلات الداخلية وزياداتها بنسب وصفوها بالفلكية، ورأوا أن السبب في المغالاة في التعرفة وإرهاق المواطن غياب الرقابة وترك المواطن لتصارع مع أصحاب المركبات العامة.
وطالب المواطنون نقابة النقل بإجراءات عاجلة فيما يتعلق بأزمة النقل في العاصمة، لمحاربة الفوضى خصوصاً وأن الوضع يزداد سوءاً مع بدء فتح المدارس والجامعات ويتطلب من النقابة الاستثمار في وسائل النقل وأيضاً لمنع زيادة تعرفة النقل.
وأشار المواطنون بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أنها نفت في بيان لها مؤخراً اعتماد زيادة تسعيرة النقل الحالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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