بدء محاكمة متهمي انقلاب 1989(الثلاثاء) القادم

خاطب رئيس المحكمة الخاصة بمحكمة متهمي انقلاب الثلاثين يونيو 1989م قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم إدارة سجن كوبر بإعلان وإحضار المتهمين أمامه يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم.

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ودفع القاضي بقائمة من أسماء المتهمون باخطارهم بالحضور أمامه وشملت (17) متهما من بينهم يوسف عبد الفتاح، نافع علي نافع، علي الحاج، عمر حسن البشير، علي عثمان محمد طه، ابراهيم محمد السنوسي وآخرين.

وقال القاضي في الخطاب الذي بعث به إلى إدارة سجن كوبر بحسب صحيفة اول النهار، قدمت امامي أوراق البلاغ تحت المواد (96) أ و ج (78) من قانون العُقُوبات لسنة 1983م مقروءة مع المادة (54 أ) من قانون القوات المُسلّحة لسنة 1986.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)