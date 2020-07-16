التاريخ: 16-يوليو-2020
0 مشاهدة
أرجأت وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً كان مقرراً أن يعقده وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين أمس (الاربعاء) في الثالثة ظهراً حول تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تسببت جائحة (كورونا) في تأجيل امتحانات الشهادة السودانية عن موعدها المحدد أبريل الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.