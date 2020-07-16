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تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية الأسبوع المقبل

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التاريخ: 16-يوليو-2020

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تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية الأسبوع المقبل

أرجأت وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً كان مقرراً أن يعقده وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين أمس (الاربعاء) في الثالثة ظهراً حول تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تسببت جائحة () في تأجيل امتحانات الشهادة السودانية عن موعدها المحدد أبريل الماضي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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