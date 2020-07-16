إقتصاديون يحذرون من مغبة تصاعد وتيرة التضخم

حذر خبراء إقتصاديون من مغبة تصاعد وتيرة التضخم بصورة متسارعة في البلاد وآثاره الكارثية على معاش المواطنين مشيرين إلى وصول نسبة التضخم إلى 136% وهو ما سينعكس سلباً على أسعار السلع الاستهلاكية.

وأوضح د. عماد الدين جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية في تصريح صحفي أن فرص الإستثمار الخارجي في البلاد تضاءلت بصورة كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم والذي وصل في يونيو إلى 136 ٪ ، حسب إعلان الجهاز المركزي للإحصاء، وهو أعلى بنسبة 22 ٪ مقارنة مع مايو الماضي مؤكداً أن أسعار السلع ستتأثر وسترتفع بأكثر من 5 مرات الأمر الذي سيحيل حياة المواطنين إلى جحيم لايطاق ، داعياً إلى ضرورة إيجاد معالجات حكومية عاجلة تعمل على إستقرار أسعار السلع الاستهلاكية حتى تصل ليد المواطن بالسعر الحقيقي .

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وأشار الخبير الاقتصادي إلى التقرير الذي أصدره الإتحاد الأفريقي والذي توقع فيه حدوث مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي موضحاً أنه يوجد أكثر من 65 ٪ من سكان السودان تحت خط الفقر وهم أولئك الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم) مع الوضع في الاعتبار أن هذا الرقم يتزايد يومياً.

إلى ذلك طالب د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي بحسب صحيفة الوطن، الحكومة بضرورة إبتدار سياسات جديدة تساعد على التحكم في معدلات التضخم وتسهم في المحافظة على الأسعار بصورة معقولة مبيناً أنه إذا ما إستمر الحال على ماهو عليه فإن حكومة الفترة الانتقالية ستواجه مصير غير مأمون العواقب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)