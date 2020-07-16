الحزب الشيوعي يوضح موقفه من المشاركة في الحكومة الانتقالية

التاريخ: 16-يوليو-2020
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أكد الحزب الشيوعي تمسكه بموقفه بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب صديق يوسف “ما زلنا حتى الآن على موقفنا القديم بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء”.
وأكد يوسف أن الحزب لم يناقش أمر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ولم يعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر.
ورداً على قرار أحزاب في الحرية والتغيير بالمشاركة في مجلسي السيادة والوزراء قال يوسف بحسب صحيفة السوداني الدولية: (دي حاجة كويسة)، واستدل بترشيح الحرية والتغيير لصديق تاور وهو عضو في حزب البعث لمجلس السيادة.
وكان حزب المؤتمر السوداني قد قرر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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