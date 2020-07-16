اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحزب الشيوعي يوضح موقفه من المشاركة في الحكومة الانتقالية

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-يوليو-2020

0 مشاهدة

الحزب الشيوعي يوضح موقفه من المشاركة في الحكومة الانتقالية

أكد الحزب الشيوعي تمسكه بموقفه بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب صديق يوسف “ما زلنا حتى الآن على موقفنا القديم بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء”.

وأكد يوسف أن الحزب لم يناقش أمر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ولم يعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر.

 

Advertisements

 

ورداً على قرار أحزاب في الحرية والتغيير بالمشاركة في مجلسي السيادة والوزراء قال يوسف بحسب صحيفة السوداني الدولية: (دي حاجة كويسة)، واستدل بترشيح الحرية والتغيير لصديق تاور وهو عضو في حزب البعث لمجلس السيادة.

 

وكان حزب المؤتمر السوداني قد قرر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الشيوعي يوضح موقفه من المشاركة في الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا