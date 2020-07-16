القبض على جناة في أحداث فتابرنو

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي القبض على بعض الجناة المتورطين في الأحداث الدامية بمنطقة فتابرنو التي شهدتها منطقة فتابرنو بمحلية كتم.

وخلال اتصال أجرته مصادر أمس (الأربعاء)، أضاف خوجلي بأن الأوضاع العامة بمنطقة فتابرنو بدأت تشهد هدوءاً بجانب استقرار الأوضاع العامة بمحلية كبكابية التي تشهد اعتصاماً مماثلاً لاعتصام نيرتتي وفتابرنو.

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وأعلن التزامه بتأمين الموسم الزراعي ومحاسبة المتفلتين ، مؤكداً تعقيد ملف ولايات دارفور، وأردف: يجب على الحكومة الاتحادية اعطاء ملف دارفور أهمية قصوى والخروج بحلول ترضي الجميع حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن الأحداث الدامية بمنطقة فتابرنو أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم امرأة بجانب جرح ثمانية عشر آخرين عقب هجوم شنته جماعات مسلحة مجهولة على المعتصمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)