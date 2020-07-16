الكاردينال يكشف أخطر الاسرار لقناة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يتحدث الكاردينال رئيس نادي الهلال الساعة الثامنة مساء الجمعة لقناة الهلال عن قضايا مهمة ومستقبل الهلال وعن ارهاصات رحيله ومفاجأة تكشف لاول مرة.

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