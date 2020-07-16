الصحافة العربية: الخندقاوي رئيساً للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اهتمت الصحافة العربية بالأحداث الهلالية وتحدث عن إقتراب الخندقاوي من الجلوس على كرسي رئاسة نادي الهلال باعتباره الانسب لقيادة الهلال في المرحلة المقبلة وتحدثت عن تحالفات بين ابناء الهلال في الانتخابات المقبلة وخاصة بين تحالف الاهلة صاحب الشعبية الجارفة وبقية التيارات ويعد الخندقاوي هو الاقرب حسب عددا من الصحف العربية بينها الكاس والملاعب والعربية نت التي ابرزت ترشيحات قيادة الهلال التي يتصدرها الخندقاوي.

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