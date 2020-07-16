عرمان يرهن توقيع اتفاقية السلام بالوصول إلى تفاهمات في ملف الترتيبات الأمنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رهن القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان توقيع اتفاقية السلام بالوصول إلى تفاهمات في ملف الترتيبات الأمنية.

وقال عرمان في تدوينة له على الفيسبوك إن بناء الديمقراطية يمر عبر الترتيبات الأمنية ووجود منظومة منحازة للتحول الديمقراطي بعقيدة جديدة يكون فيها الجيش ملك للشعب.

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