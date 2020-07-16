شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي عن انطلاق مفاوضات الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة ومسار دارفور بجوبا اليوم “الخميس”.

وقال مساعد رئيس الحركة ومقرر وفد التفاوض نور الدائم طه لوكالة الأنباء السودانية، إن الحركة ترى أن هذه الجولة مهمة للعملية السلمية والتي تمكن من معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطن، وتفسح الطريق إلى العودة الطوعية المحمية، فضلاً عن أنها تفتح الباب لإجراء إصلاحات شاملة.

وأكد استعداد الحركة للدخول في عملية سلام حقيقية تدفع التغيير الذي حدث في السودان بهدف إنجاح برنامج الفترة الانتقالية.

جريدة السياسي