صدقي كبلو يطالب بضرورة وضع سياسات اقتصادية ومصرفية واضحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القيادي بالحزب الشيوعى وعضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير صدقي كبلو، بضرورة وضع سياسات اقتصادية ومصرفية واضحة لتوفير الطلب على النقد الأجنبي، في الوقت الذي واصل فيه الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، متزامناً مع فشل الآلية الاقتصادية التي كونتها الحكومة الإنتقالية لضبط سعر الصرف والسيطرة على سعر الدولار فى الأسواق الموازية.

وقال كبلو في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) أن الاجراءات التي إتخذتها الآلية الإقتصادية لتحسين سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار تشبه تعويم سعر الصرف، وينبغي أن يعاد النظر فيها بعد ذهاب وزير المالية السابق.

وجزم كبلو بوجوب إتباع سياسة إقتصادية ومصرفية تُعنى بتحقيق إستيراد الواردات الأساسية فى البلاد، ووقف إستيراد السلع التفاخرية وغير الضرورية لفترة عام أو عامين، مشيراً إلى أن أسواق السودان مفتوحة وحرة وقابلة لإستيراد كل السلع بدون ضبط، وهذا الأمر يمثل ضغطاً على النقد الاجنبى، بجانب وقف العقلية الحكومية للموظفين التي تعتمد على فتح باب الإستيراد لكل السلع لتوفير إيرادات بالعملة المحلية للدولة أو للحكومة.