إزالة التمكين تقرر تشكيل لجنة للإشراف على مدارس المجلس الافريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت لجنة ازالة التمكين أن تتواصل الدراسة في مدارس المجلس الأفريقي، وأن تشكل لجنة للإشراف عليها لمدة عام تختص بفتح الباب للتسجيل والإشراف على مجموعة المدارس التابعة للمجلس.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب محمد الفكي سليمان عقدت اجتماعاً مشتركاً اليوم (15 يوليو 2020م) ضم ممثلين لوزارة المالية إدارة المستردات، ووزارة التربية والتعليم الاتحادية المكتب التنفيذي بجانب ممثلين للمعلمين بالمجلس الإفريقي وأولياء الأمور بمدارس المجلس الإفريقي.

وأكد الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، وفق ( سونا) أن اللجنة حريصة على مصلحة الطلاب والعاملين بالمدارس، ولن تسمح بتضرر أي منهم من القرارات التي تتخذها والتي تصب في مجملها في مصلحة الشعب السوداني.