تعرّف على التفاصيل .. (البشير )يرفض إرتداء زي السجن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت مصادر مطلعة أن إدارة سجن كوبر طلبت من الرئيس المعزول المشير عمر البشير “ارتداء زي السجن”. وأكدت أن البشير قابل الطلب برفض مشدد، وقال إنه حكم البلاد وكان قائداً عاماً للجيش ولا يمكنه ارتداء هذه الملابس وأنه ليسسجيناً بعد قرار المحكمة بإحالته لمؤسسة إصلاحية. ومن المقرر أن يمثل البشير أمام المحكمة المنعقدة برئاسة قاضي محكمة عليا الثلاثاء المقبل، في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989. وذكرت المصادر أن موقف البشير من ارتداء زيالنزلاء قوبل بمساندة من مرافقيه بسجن كوبر الذين طالبوه بالتمسك بموقفه. فقد طلب البشير التحدث إلى محاميه لتعزيز موقف رفضه.