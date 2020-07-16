(عامل) في اتحاد الكرة يشكو د.شداد في الفيفا (تعرف على التفاصيل ).!

الخليج 365 : تفاجأ البروف كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني بخطاب قادم اليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا( يوجه فيه بالاستفسار عن شكوي تقدم به احد عمال اتحاد الكرة وهو عبد الله سليمان ضده في الفيفا وقالت مصادر لـ (سودانا فوق )ان العامل المعروف والذي سبق اتهامه من قبل في قضية رشوة حكم مباراة في تاهيلي الممتاز تقدم بشكوي للفيفا قال فيها انه يستلم مرتباته من مالية اتحاد الكرة بالجنية السوداني في حين انها ترسل من الفيفا بالدولار ويتوقع ان يرد شدادعلي الشكوي بتوضيح كامل لكن مصادر اشارت الي اتهام اعضاء اتحاد الكرة السابق بالضلوع في هذه الشكوي ووصولها للفيفا.

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