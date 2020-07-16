مفاجأة ..أعضاء إتحاد الكرة يدعون لإجتماع مجلس الادارة دون موافقة د.شداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يخطط عدد من اعضاء اتحاد كرة القدم السوداني الي عقد اجتماع لمجلس الادارة دون موافقه رئيس الاتحاد الحالي البروف كمال شداد وذلك من اجل رفض مقترحه الخاص بطريقة لعب الدوري الممتاز وقالت مصادر عالية الثقة لـ (سودانا فوق ) انالمادة 37 (د) تسمح للاعضاء بعقد اجتماع دون موافقه الرئيس في حالة موافقة 50% من الاعضاء علي ذلك ..ويبلغ عدد اعضاء اتحاد الكرة (24) عضوا سقطت عضوية اثنان منهم بالوفاة في الفترة الماضية ليصبح العدد الذي يحق له الدعوة لاجتماع11 عضوا فقط وقالت ذات المصادر ان مذكرة تحمل توقيع 11 عضوا سوف تسلم للامين العام الدكتور حسن ابوجبل للمطالبة بالدعوة الي اجتماع بناء علي نص المادة 37 د

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