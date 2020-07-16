غضب إسفيري في السودان من مغنية مشهورة بسبب أغنية (انتي بقيتي ضكرية )

الخليج 365 : ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بسبب اغنية قدمتها مغنية (قونة) خادشة للحياء حيث رددت المغنية كلمات اعتبرها المتابعون لا ترقي للذوق ولا تشبة طبيعية الشخصية السودانية اذا تقول بعض كلماتها التي طالعتها (سودانا فوق) (امبارح كنتي حمامة والليلةبقيتي ضكرية ) وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بضرورة حسم الفوضي ومحاسبة كل من يدعيالفن بالردع والمحاكمة حفاظا علي الذوق العام و(القونة) هي تسمية تعارف عليها الشارع السوداني وروج لها المنتفعون منها كـ(فنيي الساوند وسائقي سيارات النقل الخاصة بالفنانات).

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