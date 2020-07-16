عاجل.. حقيقة خوض السودان حربا في ليبيا

الخميس 16 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن بلاده لن تخوض حربا في ليبيا أبدا، حتى لو كان الأمر يتعلق بإسناد جهود عربية أو إفريقية أو عالمية.



وشدد العطا في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" على أن الخرطوم "لا تبحث عن الحروب بل تريد شراكات اقتصادية ضخمة مع الدول المجاورة".

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وبشأن تأثير الصراع في ليبيا على السودان، رأى المسؤول السوداني أن له "تأثير عميق جدا حاضرا ومستقبلا والحكومة تتابع وترصد الخطر الكامن في هذا الصراع عسكريا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا والجيش والدعم السريع قادرون على حماية حدودنا الغربية مع ليبيا".

وتطرق العطا إلى ما يقال عن وجود مرتزقة من السودان يقاتلون في ليبيا، مؤكدا أن بلاده "لم ولن تكون مصدرا للمرتزقة، نحن شعب ذو تاريخ وحضارة وقيم وجيش عريق من جينات هذا الشعب".

ولفت عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى أن "المرتزقة الآن في ليبيا من شتى بقاع العالم بصورة رسمية للبعض وبمجهودات فردية للبعض الآخر، وفي حال وجد عدد من السودانيين غرر بهم، لا يقدح في أصالة هذا الشعب".

وكشف العطا عن البديل الذي تسعى بلاده إليه قائلا: "نحن لا نبحث عن الحروب.. نحن نريد أن نكون جزءا من تكتل في شكل شراكات اقتصادية ضخمة مع أشقائنا في الجوار، مصر، إريتريا، إثيوبيا، جنوب السودان، وتشاد".