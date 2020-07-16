والي النيل الازرق يوجه بإفتتاح مركز خدمات الاسماك بالدمازين

الخليج 365 :

وجه اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق بوضع كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح مركز خدمات الاسماك بمدينة الدمازين في الخامس والعشرون من الشهر الجاري داعيا اعضاء مجلس الامناء وشركاء المركز لبذل المزيد من الجهود والجلوس مع الشركاء والادارات التنفيذية بمحليات (الدمازين – الروصيرص – قيسان – ودالماحي) والعمل على تذليل المعوقات مع وضع آلية لضمان استمرارية العمل بالمركز .

جاء ذلك لدى تراسه الاجتماع الموسع مع تجار ومنتجي الاسماك وكافة الجهات المعنية بانتاج الاسماك في الولاية بمشاركة وفد منظمة بياطرة بلا حدود وادارة التعاون بوزارة المالية والقوى العاملة.

واستمع الوالي للمشاكل والتحديات التي تمثل عقبة امام تشغيل المركز رغم الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها من بنيات تحتية وخدمات اضافية.

واكد يس عزم حكومة الولاية لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه كافة المشروعات الخدمية والانتاجية المتاثرة بسياسات النظام السابق والصراعات السياسية واثرها في تعطيل المشروعات الخدمية واصفا مركز خدمات الاسماك بالدمازين الافضل علي مستوى السودان وطالب كافة شركاء المركز لبدء صفحة جديدة تقوم على روح التعاون وحفظ الحقوق واحكام التنسيق مع جهات الاختصاص وصائدي ومنتجي وتجار الاسماك والحرص على تبادل المنافع المشتركة.

وتعهد المدراء التنفيذيين بمحليتي الدمازين والروصيرص بالجلوس مع الاطراف والخروج برؤية مشتركة تضمن استمرارية تشغيل مركز خدمات الاسماك، وامن المتحدثون في الاجتماع على البدء الفوري في التحضير والاستعداد لافتتاح المركز.