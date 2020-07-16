فتاة سودانية حسناء تقدم فاصل من الرقص المثير على طريقة أفلام الرومانسية الهندية وتشعل السوشيال ميديا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشعلت فتاة سودانية صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في بلادها وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو قدمت من خلاله فاصل من الرقصات التي تقدم في الأفلام الرومانسية الهندية حسبما كتب ناشرو المقطع على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد استعانت الفتاة التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودانية الحسناء, بتطبيق “تيك توك” الشهير لتقلد من خلاله إحدى نجمات السينما الهندية في رقصاتها المثيرة وفي طريقة غنائها. المقطع وجد رواجاً واسعاً خصوصاً على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ووضع له المتابعون عدد من العناوين أبرزها (فيلم هندي ولا نأكل باسطة) و (نتائج الحجر المنزلي) و (العام 2020 سيكون عام الرقص والتيك توك في السودان). المادة السابقة تلفزيون السودان يوثق للفنان الراحل نادر خضر (حبيبو) المقالة القادمة قوى الحرية والتغيير ترد على ناطق الحكومة الانتقالية

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