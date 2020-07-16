تلفزيون السودان يوثق للفنان الراحل نادر خضر (حبيبو)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يوثق تلفزيون السودان عبر سهرة (مبدع وزمن) للفنان الراحل المقيم نادر خضر (حبيبو) ويقف على تجربته الحافلة بالعطاء ومسيرته الناجحة في ساحة الغناء والعمل الإبداعي والانساني وتأتي السهرة تحت إشراف مدير البرامج بالتلفزيون علاء الدين الضي وتم تسجيلها عبر فريق عمل يضم مجموعة من العاملين في مجالات الإنتاج التلفزيوني المختلفة. وقال منتج وكاتب سيناريو السهرة مصعب كاروري إن السهرة من إعداد وليد فضل وإخراج يوسف كبوش وشاركت عبرها بقراءة التعليق الصوتي المذيعة هنادي سليمان. واستضافت سهرة (مبدع وزمن) من أسرة الراحل نادر خضر شقيقته أمل التي حكت عن إطلاق شائعات متكررة منذ سنين طويلة حول رحيله الشئ الذي سبب معاناة لوالدته وأسرته إلى أن صدقت آخر إشاعة سبقت سفره إلى مدينة عطبرة لإحياء حفلة هناك حتى أن أسرته لم تصدق وفاة نادر حتى بعد أن وقفت عربة الإسعاف وهي تحمل الفقيد بعد الرحيل. وتحدث للتلفزيون الشاعر الفاتح حمدتو عن علاقته مع نادر منذ العام وثنائية جمعتهما معاً انتجت مجموعة من الأغنيات منذ العام 1995 وتحدث للسهرة الملحن احمد ألمك عن بدايات نادر خضر الغنائية وتناول الأستاذ بكلية الموسيقى والدراما الماحي سليمان صوت نادر وتصنيفه وتحدث المخرج شكر الله خلف الله عن مدرسة نادر الغنائية المتفردة وتحدث العازف عبدالعال صلاح عن لونية نادر الغنائية وسرد سياف الحاج مدير منظمة نادر أعماله الإنسانية وكيف كان يكفل عدد من الأسر و تحدث الأستاذ مهند ابوشيبه عن عدم اصدار نادر اي ألبوم غنائي في حياته. يذكر أن الفنان نادر خضر ولد بأم درمان ببانت شرق وتلقى دراسته الجامعية في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية من الهند جامعة « بونا » ، وصعد على خشبة المسرح القومي بأروع الأغنيات وأعذب الألحان أشهرها «قلبك نوى – لميس – قول الصدق كامل – أمي بكتب ليك رسالة طويلة» بجانب تردديه لأغنيات لكبار الفنانين وإجادتها وتوفي بحسب صحيفة أول النهار، إثر حادث مروري اليم في العشرين من مايو 2012.