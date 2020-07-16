الجريدة تكشف عن ضبط ماكينات طائرات عمودية بمزرعة القيادي الاخواني عصام عبدالقادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) عن ضبط ادارة مكافحة التهريب بالجمارك ماكينات طائرات عمودية بمزرعة القيادي بالنظام البائد ووكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة) إن ادارة الجمارك قامت بوضع حراسة مشددة بواسطة دورية كاملة مكونة من ست أفراد يتبعون للدعم السريع على الطائرات ظلت مرابطة لأكثر من شهرين ، وتم استجواب عدد من المتورطين.

وذكر أحدهم في التحقيق أن المزرعة تتبع لعصام عبد القادر وأن ماكينات الطائرات تم الاستيلاء عليها منذ انفصال الجنوب وتم ترحيلها للمزرعة عقب سقوط النظام مباشرة ، و أن المزرعة التي ضبطت فيها الماكينات قيمتها 150 مليارجنيه إلا أن مالكها باعها لمستثمر بـ16 مليار جنيه فقط لأن ذلك تم بدون شهادات البحث الخاصة بها ورجحت ذات المصادر هروب عصام الى احدى دول الخليج لاختفائه منذ سقوط النظام وتساءلت المصادر اذا كانت الماكينات التي ضبطت تتبع لاحدى شركات الطيران فلماذا تركتها في العراء طوال هذه المدة ؟ ، ولماذا لم تقم ادارة مكافحة التهريب بالجمارك بفتح أورنيك 59 وحجزها في مخازنها بدلاً من تخصيص حراسة منفصلة لماكينات الطائرات الى حين انتهاء التحقيق فيها ؟

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