أبومرزوق ينتقد قناة العربية بشدة: تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، “موسى أبومرزوق”، الأربعاء، تبني وسائل إعلام عربية، في إشارة لقناة “العربية” السعودية، الرواية الإسرائيلية بشأن اتهام قيادات الجناح العسكري للحركة “القسام” بالعمالة للاحتلال، مشيرا إلى أنه لا داعي لأن تتحول وسائل الإعلام العربية إلى عبرية.

وأضاف “أبومرزوق” في مقابلة تليفزيونية لقناة “الميادين”، أمس الأربعاء: “أعتقد أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن هناك قيادات من القسام متهمة بالعمالة، والحركة أصدرت بيانا أن هذا تشويه للحركة وأن هذا ليس صحيحا بالمطلق، هذه رواية الاحتلال”.

وقال عضو المكتب السياسي لـ”حماس”: “فيما يتعلق بهذه الروايات، فإن الحركة قبضت على بعض المتعاونين مع الاحتلال وهؤلاء ليس بينهم رابط بالمناسبة، وهم أعضاء متفرقون، ولهم قيادات في القسام ولهم قيادات في حماس وهؤلاء بعضهم هرب أو أحدهم هرب باتجاه الاحتلال واستقبل بحفاوة هناك، وبعضهم تم القبض عليه ورهن التحقيق الآن”.

وتابع “أبومرزوق” قائلا: “أما القول بإنهم قيادات وأنهم كما ذكر العدو عندهم خارطة للضفادع البشرية وقوة حماس البحرية فكل هذا كلام ليس صحيحا بالمطلق”.

ومضى قائلا: “حماس أكدت في هذا الصدد أن هذا الأمر بالكامل عبارة عن كذب وتدليس وتشويه للحقائق”.

وطالب “أبومرزوق” وسائل الإعلام بتحري الدقة لاسيما وسائل الإعلام العربية، مؤكدا أنه لا داعي أن تتحول الأخيرة إلى وسائل إعلام عبرية”.

وعقب “خلي لها مصداقية على الأقل، كي لا تجعل المستمع العربي ينصرف عنها باعتبارها وسائل إعلام عبرية”.

وفي وقت سابق قالت حركة “حماس” إن فضائية “العربية” تقود حملة “تضليل وتشويه”، مستندة إلى “أكاذيب وافتراءات” من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى “المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير”.

وأضافت “حماس” في بيان: “إن ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية”.

ورأت “حماس” أن ما تقوم به القناة يجعلها “تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات”.