في موقف «أبوي حاني» شاهد ماذا فعل أب سوداني مع ابنته عقب عودتها من الامتحان

الخليج 365 :

وثق مقطع فيديو مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقف «أبوي حاني»، التقطه ابن لابيه عند دخول منزلهم بشكل مفاجىء.

وقد وجد أباه يهب الهواء على شقيقته الصغرى بقطعة قماش محركاً يده لوقت طويل دون ملل، وذلك عقب عودتها مرهقة من امتحان شهادة الأساس، وقد خلدت للنوم هامدة في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

ولاقى المقطع تفاعلا مؤثرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشره الابن على حسابه، وجاءت التعليقات معبرة كان أبلغها من أورد قول الله تعالى : (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وولايات السودان، أزمة كهرباء حادة تستمر لأكثر من 10 ساعات في اليوم، تضرر منها بشكل كبير تلاميذ الأساس الذين يجلسون للامتحانات هذه الأيام.