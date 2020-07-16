إتحاد الغرف التجارية (120) مليون دولار عائد تصدير الذهب فى خمسة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشاد اتحاد الغرف التجارية بالجهود المشتركة والاجراءات التي أُتخذت في المسار الصحيح للصادر والتي اثمرت عن اكمال عمليات تصدير اكثر من 2 طن من الذهب فى وقت وجيز عقب استيفاء الشروط المطلوبة من خلال النافذة الواحدة ومسار الاجراءات الذي تم الاتفاق عليه.

وثمن الاستاذ هيثم تبيدي الامين المالي لاتحاد الغرف التجارية وفق (سونا) ما تحقق في اول عملية منظمة لتصدير كميات معتبرة من الذهب تتم فى فترة (5) ايام فقط في وصول وتحصيل عائد صادر بالبنوك بنحو (120) مليون دولار بمشاركة من اتحاد الغرف التجارية وغرفة المصدرين في وضع الاجراءات الاصلاحية لقطاع صادر الذهب من العقودات وتسهيل وضبط وتسريع الاجراءات للصادر وصولا لتحقيق هدف النافذة الواحدة .

واشار هيثم تبيدي الى ان اكتمال عمليات التصدير للذهب ووصول عائدات الصادر الخاصة بها للبنوك ستنعكس دون شك ايجابا في تدعيم الاسس الجديدة لصادر الذهب واكمال المزيد من العمليات المقبلة وبكميات اكبر في حجمها والذي بدوره سينعكس ايجابا على سعر الصرف وتقوية العملة الوطنية وعلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني مؤكدا استمرار الاتحاد في دعم الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية.