عودة تسير رحلات قطار الخرطوم اليوم + جدول الرحلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن دكتور مهندس حاتم ابوقرون المدير العام لوزاره البنى التحتيه والمواصلات ولاية الخرطوم عن معاودة تسيير رحلات قرر القطار المحلى لولايه الخرطوم ابتداء من اليوم الخميس 16يوليو 2020 ..

جاء ذلك عقب اجتماعه الاربعاء مع مدير عام السكه حديد لبحث ترتيبات التشغيل وتذليك كل العقبات التى تعترضه مثمنا التجاوب الكبير من هيئه السكه تجاه المشروع ..

وذكر ان معاوده التشغيل جات وفق موجهات اللجنه الوزاريه العليا لحل ضائقه المواصلات المشكله من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وبرئاسه وزير ديوان الحكم الاتحادى ووالى ولايه الخرطوم المكلف د.يوسف آدم الضى وذلك عقب التوقف الذى تم للرحلات اثنا ء جائحه كرونا.

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واكد ابوقرون اكتمال كافه الترتيبات مع هيئه السكه الحديد لبدء التشغيل مع الالتزام الصارم بالموجهات الصحيه من التباعد ف المقاعد وتعقيم القطارات ..

على صعيد اخر ذكر المهندس حسن النورابي مدير مشروع القطار ان جدول للرحلات سيكون، الخميس 16 يوليو رحلتان بالمساء للخط الشمالى حتى الكدور الأولى عند الساعة الثالثه م والثانيه عند الساعه الرابعه على ان تبداء رحله الخط الجنوبي حتى الشجره عند الساعه الثالثه والنصف مساء، وستتوالى للرحلات تباعا من يوم الاحد 19 يوليو 2020 للخط الشمالى من الكدرو للخرطوم الساعه السابعه صباحا رحله أولى والساعه الثامنه والنصف صباحا للرحله الثانيه .. والخط الجنوبي من الشجره للخرطوم ستكون عند الساعه السابعه صباحا .. واضاف ان عدد الرحلات سيتضاعف وفق كثافه عددالركابو..

وبشر المهندس النورابي مواطنى شمال بحرى حتى الجيلى ومواطنى جنوب الخرطوم حتى سوبا بانه سيتم تسيير رحلات القطارات لمناطقهم فى القريب ا لعاجل ،مشيدا بالروح الوطنيه للمواطنين ف الحفاظ على القطار والالتزام بالموجهات الصحية ..