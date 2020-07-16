عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 16 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

موظفون بالنظام البائد يدفعون بمذكرة للجنة ازالة التمكين لتعطيل تشغيل محالج شركة الأقطان

حزب البعث : زيادة المرتبات غير مدروسة وستزداد معاناة الشعب .

لجان مقاومة الجريف غرب تكشف عن تدوين بلاغات ضد أيقونة 30 يونيو لدن

فيصل يكشف عن صدور قرارات للتحقيق في القصور الأمني وملاحقة المعتدين على معتصمي فتابرنو

الوساطة تصطحب وفداً إلى جوبا لإكمال ملف الترتيبات الأمنية

مجموعات نسائية تطلق حملة ضد اقصاء النساء من المشاركة في ترشيحات الولاة

الخارجية تعلن استجابة مصر لتسليم السودانيين المحتجزين بسجن سلوم

مكافحة المخدرات تنهي مغامرات شبكة إجرامية تنشط في تهريب البنقو

اتحاد المعاشيين يلوح باللجوء للمجلس السيادي للمطالبة بزيادة المعاشات

السودان يرفض بدء أثيوبيا ملء وتشغيل بحيرة السد

مدير مستشفى الأسنان بمدني يطالب بتقييم وتقويم أداء التأمين الصحي

اعتصام أمري يطالب بفتح ملف فساد سد مروي

اللجنة الفنية لاعتصام نرتيتي تعلن عن رفعه بصورة تدريجية

الدعم السريع تلقي القبض على منتحل صفة نقيب بالقوات المسلحة

تشيكل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بوزارة التعليم العالي

وزيرة التعليم العالي توجه باستئناف الدراسة بالجامعات

ضبط ماكينات طائرات عمودية بمزرعة عصام عبدالقادر

الأمة : ترشيحات الولاة تخالف معايير مهمة

الصيحة

حزب الأمة يرفض تعيينات الولاة ويلوح ب”موقف آخر”

الأزمات الدولية: تأخر الدعم بسبب تباين مصالح المانحين

إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة ونذر أزمة في الأفق

قيادي ب”التغيير”: تلاعب بشأن الشركات الحكومية

شركة أمريكية تنتج كهرباء الطاقة الشمسية بنهر النيل

استيراد (1000) بص لولاية الخرطوم

الوطن

عرمان :الترتيبات الأمنية تحتاج 10 سنوات

التعليم العالي توجه باستئناف الدراسة عن بعد بالجامعات الحكومية والأهلية

المجموعة المدنية تستنكر تدخل وزير الري في الغاء مؤتمرها الصحفي بسونا

نبيل أديب :شهود في فض الاعتصام طلبوا الحماية

إثيوبيا تبدأ ملء السد سراً ووزارة الري تؤكد وترفض

أخبار اليوم

مسئول بشمال دارفور يتهم عناصر من الحركات المسلحة بالتسبب في الأحداث والمواجهات مع الشرطة

عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك يختتم زيارته للبلاد

وزير المياه الإثيوبي ينفي شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة

تسيير رحلات القطار المحلي بولاية الخرطوم اعتبارا من اليوم

السوداني

قوى الحرية والتغيير: تصريحات وزير الإعلام حول تعيين الولاة المدنيين فارقت الدقة

مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

الحكومة: صُعوبات عملية في تعيين الولاة المدنيين

السفارة السودانية بالقاهرة ترسل مندوباً لمُتابعة أحوال المواطنين المحتجزين بسجن السلوم

وزير الري الإثيوبي يعلن بدء ملء سد النهضة

(الري) : ارسلنا للاتحاد الافريقي مسودة اتفاق متوازن حول “سد النهضة”

وزارة التعليم العالي تعلن عن إستئناف الدراسة بالجامعات السودانية عبر الإنترنت

الأمة يرفض اختيار حمدوك لولاة الولايات

مدير مياه الخرطوم: نسعى لمعالجة حقوق العاملين وإمداد المياه لن يتوقف بدواعي الإضراب

تسجيل (113) إصابة جديدة بـ(كورونا) و(9) وفيات

النيل الدولية

وزارة الري: تراجع مستويات المياه يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة

تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية الاسبوع القادم

ميناء وادي حلفا يشهد استئناف حركة الواردات المصرية

مكافحة المخدرات تنهي مغامرات شبكة إجرامية تنشط في تهريب البنقو

بيان للخارجية يوضح جهودها لحل قضية المحتجزين بسجن السلوم

القوات المسلحة

مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

رئيس هيئة الاركان : اهتمامنا توفير احتياجات الفرد في الخدمة والمعاش

الناطق الرسمي: الاتفاق والتوافق على جميع النقاط الخلافية مع الثورية

وزارة الري: تراجع مستويات المياه يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة

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السوداني الدولية

إجلاء جرحى أحداث فتابرنو من قبل الـ(يوناميد)

تأجيل التوقيع على القضايا القومية ونقله إلى جوبا

حركة عبدالواحد نور تحمل المركز مسؤولية مجزرة فتابرنو

محلية عشرية وبحر العرب تدخل فى اعتصام مفتوح

شرطة البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية لتهريب البنقو بالولاية

الزكاة تكفل 107،729 طالب شهريا

اليوم التالي

معتصمو نيرتتي يشرعون في مغادرة ساحة الاعتصام عقب تنفيذ 95% من مطالبهم

رسمياً الفيفا يعلن الجدول الزمني لمباريات مونديال قطر 2022

آخر لحظة

الحكومة: صعوبات تواجه تعيين الولاة ولم ترشح امراة للمنصب

شركة إكسبرت تعلن عن بداية الحملة الإعلامية للنسخة الثامنة للمعرض السنوي

استقالة جماعية في قطاع الشباب بنادي المريخ بسبب “سحب الثقة”

ضبط (5500) قندول بنقو بحوزة شبكة إجرامية

القبض على (ضابط مزيف) يهرب الذهب ويبتز الفتيات

السيادي يعد بمعالجة قضية المفصولين بمشروع الرهد

توجيه باستئناف الدراسة عن بعد (on line) بالجامعات الحكومية وغير الحكومية

صوت الأمة

الأمة القومي: مشروع تعيين الولاة لا يتطابق مع مبادئ الكفاءة

الخارجية تكثف جهودها لحل قضية المحتجزين بسجن السلوم

مجلس الوزراء يؤمن على حق الاعتصامات السلمية

تأجيل إعلان موعد امتحانات الشهادة السودانية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

المجلس السيادي يعد بمعالجة قضية المفصولين بمشروع الرهد الزراعي

عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك يختتم زيارته للبلاد

استئناف مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور اليوم

كوفيد-19: تسجيل (113) حالة جديدة و(9) وفيات و(22) حالة تعافي

مانيس يلتقي بوفد (عهد الشهداء) القادم من ولاية الجزيرة

انطلاقة امتحانات الاساس بجنوب كردفان بالسبت

تسيير رحلات القطار المحلي بولاية الخرطوم اعتبارا من اليوم

المعتصمون في امري يطالبون بتحسين الخدمات وفتح ملف الشهداء

مجلس الوزراء يؤكد على تامين الاعتصامات السلمية

الناطق الرسمي: الاتفاق والتواقف علي النقاط الخلافية جميعا

الدعم السريع تلقي القبض على أخطر منتحل لصفةضابط بالقوات المسلحة

وزارة الري: تراجع مستويات المياه يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة

بيان للخارجية يوضح جهودها لحل قضية المحتجزين بسجن السلوم

مجلس الوزراء يؤكد على تامين الاعتصامات السلمية

النساء يطالبن بمنصب الوالي

تشيكل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بالتعليم العالي

صغيرون توجه بإستئناف الدراسة بالجامعات عن بعد (on line)

اتفاق يفضي إلى استمرار الدراسة بمدارس المجلس الإفريقي

والي شمال دارفور: عودة مركز وحدة كورما للامتحانات تعني عودة الاستقرار والسلام

العون الانساني يناشد الامم المتحدة والمنظمات للإسراع بإغاثة متاثري فتابرنو

والي كسلا يقف علي الاعمال النهائية في سفلتت طريق ودشريفي

ميناء وادي حلفا يشهد استئناف حركة الواردات المصرية

مدير مياه الخرطوم: نسعي لمعالجةحقوق العاملين وامدادالمياه لن يتوقف

تنفيذي محلية ام درمان يوجه بازالة التعديات على الطرق ومواقف المواصلات

توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مناطق وساحل البحر الاحمر

اكثر من 400 اعلامي يشاركون بورشة تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحةكورونا

قوون

تكفل بكل منصرفات الهلال قبل العيد .. الكادرينال يتعهد بأموال أطهر الطاهر و يونس

تنظيم الصدارة يعقد إجتماعه الثاني و يطالب بتواصل الأجيال و إتاحة الفرصة للشباب

محمد عثمان الكوارتي : رواد التعيين أقعدوا الهلال و نطالب بلجنة محايدة للعضوية

عصام قدالة يزور نادي المريخ المريخ و الإستاد و يتعهد بالإصلاحات

المسابقات تفاجئ شداد بمقترحها الأول بإستكمال الدوري و برمجة الأسابيع المتبقية

مدير الكرة خالد الزومة… موعد بداية التدريبات تحدده إدارة الهلال

الإتحادات و أندية الدوري الممتاز تدعو لجمعية عمومية طارئ

إتحادات ولائية تبحث السير في طريق الخرطوم بنهاء الموسم الرياضي

الاتحاد الافريقي الكاف إجتماع الخميس لن يحسم ملعب دوري أبطال أفريقيا

المصائب تحاصر عودة النشاط الكروي و الدوري الممتاز السوداني

إستقالات جماعية في قطاع الشباب بنادي المريخ بسبب لجنة سحب الثقة

مدرب هلال الفاشر عزيز ابو يطمح للتدريب في الدوري النيجيري

أرسنال يعاقب ليفربول و توتنهام ينعش آماله الأوروبية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يمنع ليفربول من الرقم القياسي بفوز صعب فى وجود صلاح.

يوفنتوس ينجو من الخسارة و يتعادل بصعوبة أمام ساسولو 3-3 في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

مهاجم برشلونة الإسبانى لويز سواريز … صفقة نيمار ليست مستحيلة

مانشستر يونايتد يبحث عن العودة للانتصارات بالبريميرليج ضد كريستال بالاس

ريال مدريد أمام فرصة تاريخية للتتويج باللقب عندما يستضيف فياريال اليوم

زيدان بنزيما يستحق الكرة الذهبية و لن تفسدوا علاقتي مع بيل

مانشسترسيتي يزاحم برشلونة لخطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان