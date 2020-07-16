حزب البعث : زيادة المرتبات غير مدروسة وستزداد معاناة الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع حزب البعث العربي الاشتراكي بأن الزيادات التي نفذتها وزارة المالية في المرتبات كانت غير مدروسة وغير موفقة وستزيد معاناة الشعب خاصة أن الحكومة ليس لديها موارد حقيقية لتغطية نسبتها التي وصلت إلى 700% .

وقال الناطق بإسم الحزب المهندس عادل خلف الله لـ(الجريدة): “لا سبيل للتراجع عن زيادات الأجور خاصة وأن هناك فئات فرحت كما أن التراجع سيهز صورة الحكومة أمام الشعب وكذلك الاسعار لن تنخفض.

واضاف على الحكومة أن تتحرك بسرعة وتوفر تلك الموارد عبر توسيع المظلة الضريبية وليس زيادتها عبر ادخال فئات جديدة تستحق أن تفرض عليها ضرائب مبيناً بأنه يجب حصر العاملين في النشاط الاقتصادي أفراداً وشركات ومؤسسات حكومية كبيرة ومراجعة اداء الشركات الحكومية، خاصة وأن القطاع العام مربح وله جدوى اقتصادية.

واوضح أن وزير المالية السابق رفض تطبيق مقترح الحرية والتغيير بان تكون الزيادة في المرتبات بنسبة 100%فقط على أن تستفيد منها الفئات ذات المرتبات المحدودة ، وان تتناقص عند اصحاب الدرجات العليا، ولفت بأن وزير المالية الجديد لن تتوفر له عصا موسى لاصلاح الاقتصاد، لكن على مجلس الوزراء بعد اعادة تشكيلته أن يعمل هذه المرة بانسجام وتكامل لعبور المرحلة الحالية ودعا كذلك لمراجعة الجمارك ورفع كفائة الانتاج في الصناعة والزراعة.

وأبدى عادل خلف الله مخاوفه من المشاكل التي سيواجهها القطاع الخاص بخصوص الزيادات خاصة وأن أمامه خيارين فقط إما زيادة أسعار منتجاته أو تخفيض العاملين .