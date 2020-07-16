فيصل: جميع الأحزاب لم تتقدم بترشيح للمرأة لمنصب الوالي

قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن جميع الأحزاب رشحت “رجالاً” لشغل مناصب الولاة، مؤكداً خلو قائمة الأحزاب من أي ترشيح للمرأة لتولي منصب الوالي.

وجدد فيصل في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، التأكيد بوجود صعوبات تواجه العملية برغم قوله إن هناك توافقاً حول عملية تعيين الولاة المتوافق عليهم والمقبولين سياسياً واجتماعياً من ولاياتهم لما يترتب عليهم من انجاز مهام كثيرة في انتظارهم.

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وبحسب صحيفة السوداني، قال فيصل إن رئيس الحكومة واللجنة المكلفة يعملان في اتصالات وحوارات للتراضي على ولاة متفق عليهم، مؤكداً أن رئيس الحكومة وعد بالعمل على تمثيل المرأة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)