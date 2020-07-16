التاريخ: 16-يوليو-2020
0 مشاهدة
قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن جميع الأحزاب رشحت “رجالاً” لشغل مناصب الولاة، مؤكداً خلو قائمة الأحزاب من أي ترشيح للمرأة لتولي منصب الوالي.
وجدد فيصل في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، التأكيد بوجود صعوبات تواجه العملية برغم قوله إن هناك توافقاً حول عملية تعيين الولاة المتوافق عليهم والمقبولين سياسياً واجتماعياً من ولاياتهم لما يترتب عليهم من انجاز مهام كثيرة في انتظارهم.
وبحسب صحيفة السوداني، قال فيصل إن رئيس الحكومة واللجنة المكلفة يعملان في اتصالات وحوارات للتراضي على ولاة متفق عليهم، مؤكداً أن رئيس الحكومة وعد بالعمل على تمثيل المرأة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل: جميع الأحزاب لم تتقدم بترشيح للمرأة لمنصب الوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.