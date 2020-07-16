تشيكل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بوزارة التعليم العالي

التاريخ: 16-يوليو-2020
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اصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قراراً بتشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بوزارة التعليم العالي ، ونص القرار اعتماد عضوية ثلاثة عشر شخصاً من منسوبي الوزارة.
وحدد القرار مهام اللجنة في العمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات و حصر ومراجعة كافة ممتلكات وأصول النقابة والمحافظة عليها ، على ان تقوم اللجنة التسيرية بتمثيل النقابة في الحدود التي تمكنها من الحفاظ على حقوق وكينونة النقابة ، بالاضافة الى إتخاذ التدابير المالية الضرورية لأوجه الصرف ضمن تسيير الأعمال اللازمة للنقابة ، وأشار القرار بحسب صحيفة الجريدة، الى تشكيل المكاتب التنفيذية للوحدات التابعة لها وتعيين الضباط الثلاثة في اول اجتماع لها ، واتخاذ القرارات الضرورية بصورة جماعية ، بعد موافقة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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