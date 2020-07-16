اللجنة الفنية لاعتصام نرتيتي تعلن عن رفعه بصورة تدريجية

أعلنت اللجنة الفنية لاعتصام نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة عن رفع الاعتصام بصورة تدريجية بدء من أمس وأرجعت خطوتها تلك لاستيفاء الاعتصام معظم أغراضه ، ولوحت في الوقت ذاته بامكانية عودة الاعتصام الى مكانه حال تعذر تنفيذ الحقوق بالتقاعس أو وضع العراقيل أمام تنفيذ المطالبب.

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وأوضحت اللجنة الفنية في تعميم صحفي أنها قررت رفع الاعتصام لاتاحة الفرصة للجنة الأمنية الجديدة للقيام بمهامها ولمشاركة بعض أعضاء اللجنة الفنية للاعتصام في العمل مع اللجنة الامنية ولارتباط بعض المعتصمين بالزراعة والموسم الزراعي ، وللحفاظ على سلمية الاعتصام و التماسك الاجتماعي لثواره.

وأكدت التزام اللجان المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات الاعتصام ، وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، استمرار استقبال الوفود والقوافل المتضامنة مع الاعتصام بواسطة اللجان المختصة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)