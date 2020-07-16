مدير مستشفى الأسنان بمدني يطالب بتقييم وتقويم أداء التأمين الصحي

أكد مدير عام مستشفى الأسنان التعليمي بودمدني د.عمر السني على ضرورة اتباع وزارة الصحة الاتحادية لسياسات دوائية واضحة تلزم الإمدادات الطبية بتوفير الدواء بواسطة السوق المحلي أو الاستيراد ، ولفت الى ضرورة المساهمة الفعلية من الصندوق القومي للتأمين الصحي في علاج المواطنين وتوسيع مظلته حتى تصل بطاقته لكل مواطن.
وطالب السني في تصريح بحسب صحيفة الجريدةامس، بتقويم وتقييم أداء التأمين الصحي من خلال إعادة الصياغة والهيكلة والتعديل في بعض القوانين واللوائح المنظمة للعمل مع ضبط الصرف وتوجيهه للخدمات الطبية والدوائية، وان يكون للتأمين الصحي دور فعال في ترقية الخدمات الصحية بالبلاد من خلال دعمه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية وبعض المعينات الأخرى، خاصة بعد الزيادة المضاعفة لميزانيته نتيجة الهيكل الراتبى الجديد الذى ضاعف مرتبات العاملين بالدولة مما سيترتب عليها زيادة الاستقطاعات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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