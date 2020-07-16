قرار بمواصلة الدراسة بمدارس المجلس الإفريقي

قررت لجنة إزالة التمكين مواصلة الدراسة في مدارس المجلس الإفريقي، وتشكيل لجنة للإشراف عليها لمدة عام.

وقال عضو المجلس السيادي نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان إن اللجنة حريصة على مصلحة الطلاب والعاملين بالمدارس ولن تسمح بتضرر أي منهم من القرارات التي تتخذها والتي تصب في مجملها في مصلحة الشعب السوداني.

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وبحسب صحيفة السوداني، كان اجتماع قد انعقد أمس، بين الفكي وممثلين لوزارة المالية إدارة المستردات، ووزارة التربية والتعليم الاتحادية مع ممثلين للمعلمين بالمجلس الإفريقي وأولياء الأمور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)