اتحاد المعاشيين يلوح باللجوء للمجلس السيادي للمطالبة بزيادة المعاشات

لوح اتحاد المعاشيين باللجوء الى تقديم مذكرة الى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في حال عدم استجابة وزيرة المالية دكتورة هبة محمد علي لتوجيهات مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب الاتحاد برفع قيمة المعاش أسوة بالزيادات التي أقرتها المالية على الأجور لجهة أن زيادة المعاش بلغت 2000 جنيه فقط ، وحمل في الوقت ذاته وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومديرة الصندوق القومي للمعاشات مسؤولية منح المعاشيين منحة للعيد كافية لمواجهة الغلاء المعيشي.

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وقال الأمين العام لاتحاد المعاشيين تاج السر شكر الله: تقدمنا بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك طالبناه فيها بالتدخل لرفع قيمة المعاش الهزيل أسوة بأجور العاملين التي تمت زيادتها مؤخرا خمسة أضعاف بينما بلغت زيادة المعاش 2000 جنيه فقط ونوه الى أن الحد الأدنى للمعاش بلغ 1125 جنيه فقط ، وأوضح أن وزير مجلس الوزراء عمر مانيس وجه وزير المالية السابق ابراهيم البدوي بحل مشكلة المعاشيين ولكن تمت اقالته بعد 5 أيام من تسمله خطاب مجلس الوزراء ، وأردف سنلجأ لرئيس مجلس السيادة في حال عدم استجابة وزيرة المالية الجديدة وعلى البرهان أن يجيب علينا هل نحن من رعاياه ، وكشف عن اجتماع للاتحاد اليوم مع مديرة الصندوق القومي للمعاشات لبحث منحة العيد للمعاشيين.

وحمل الأمين العام لاتحاد المعاشيين ووزيرة العمل ومديرة صندوق المعاشات بحسب صحيفة الجريدة، حمل مسؤولية توفير منحة كافية للمعاشيين لمواجهة الغلاء وتكلفة المعيشة وجدد التزامه بعدم الاستجابة للدعوات التي أطلقها عدد من المعاشيين بالولايات والمركز لتنظيم وقفات احتجاجية للمعاشيين للتنديد بعدم زيادة المعاشات وعدم بت وزارة المالية في منحة عيد الأضحى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)