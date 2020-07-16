ضبط ماكينات طائرات عمودية بمزرعة قيادي بالنظام البائد

كشفت مصادر مطلعة عن ضبط إدارة مكافحة التهريب بالجمارك ماكينات طائرات عمودية بمزرعة القيادي بالنظام البائد ووكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر.

وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها، إن ادارة الجمارك قامت بوضع حراسة مشددة بواسطة دورية كاملة مكونة من ست أفراد يتبعون للدعم السريع على الطائرات ظلت مرابطة لأكثر من شهرين، وتم استجواب عدد من المتورطين.

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وذكر أحدهم في التحقيق أن المزرعة تتبع لعصام عبد القادر وأن ماكينات الطائرات تم الاستيلاء عليها منذ انفصال الجنوب وتم ترحيلها للمزرعة عقب سقوط النظام مباشرة، و أن المزرعة التي ضبطت فيها الماكينات قيمتها 150 مليار جنيه إلا أن مالكها باعها لمستثمر بـ(16) مليار جنيه فقط لأن ذلك تم بدون شهادات البحث الخاصة بها.

وبحسب صحيفة الجريدة، رجحت ذات المصادر هروب عصام إلى إحدى دول الخليج لإختفائه منذ سقوط النظام وتساءلت المصادر اذا كانت الماكينات التي ضبطت تتبع لإحدى شركات الطيران فلماذا تركتها في العراء طوال هذه المدة؟، ولماذا لم تقم ادارة مكافحة التهريب بالجمارك بفتح أورنيك 59 وحجزها في مخازنها بدلاً من تخصيص حراسة منفصلة لماكينات الطائرات إلى حين انتهاء التحقيق فيها ؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)