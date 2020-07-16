مجموعات نسائية تطلق حملة ضد اقصاء النساء من المشاركة في ترشيحات الولاة

أطلقت مجموعة من التنظيمات النسائية حملة تحت شعار (حقنا كامل وما بنجامل) ضد اقصاء النساء من المشاركة في ترشيحات الولاة على خلفية تصريحات وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح والتي أكد فيها أن اختيار بعض الولاة من النساء يواجه صعوبات ومقاومة شديدة من بعض الولايات والقوى السياسية .

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وأوضحت التنظيمات في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، أن الحملة تهدف لمواجهة إقصاء النساء من ترشيحات الولاة وتنظيم حملة مستمرة لدعم مشاركة النساء فى هياكل الدولة دون إستثناء لأي مستوى من مستويات الحكومة.

الخرطوم: (“أخبار الخليج 365)