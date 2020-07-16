اختراق حسابات بيل غيتس وإيلون ماسك وأوباما وآبل وأوبر وكيانات أخرى على تويتر

تعرضت حسابات رسمية؛ على تويتر؛ لعدد من الشخصيات البارزة والشركات في الولايات المتحدة امس

الأربعاء، لعملية قرصنة ضخمة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل أبل وأوبر. تمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

ولا تتعلق خطورة هذا الاختراق في أنه يتعلق بعملية احتيال مالي، لكن الخطورة الأكبر تكمن في أن العديد من قادة العالم يستخدمون تويتر، والبعض مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستخدمونه للإعلان عن قرارات سياسية رئيسية، مما يهدد بعواقب مدمرة إذا تم اختراق حسابات هؤلاء القادة. وفي العام الماضي، تم اختراق حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان أي حساب على المنصة يمكنه بالفعل تجنب الاختراق.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة، أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، “أربعاء سعيد! سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل”.

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من بين الحسابات التي نشرت إعلانات مشابهة: حساب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وحساب رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، والمرشح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة “جيميني” للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!”.

وفي حين ذكرت تعليقات ومنشورات على تويتر أنّ ملايين الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، قال موقع تويتر إنّه “يراجع” ما جرى وسيُصدر قريباً بياناً بهذا الشأن.

وقالت متحدّثة باسم بيل غيتس بحسب الشرق الاوسط: “يمكننا أن نؤكّد أنّ هذه التغريدة لم تُرسل من قبل بيل غيتس. تبدو هذه جزءاً من مشكلة أكبر يواجهها تويتر. تويتر على علم بذلك ويعمل على استعادة الحساب”.

من جانبه قال موقع تويتر إنّه يراجع ما حصل وسيصدر قريباً بياناً بهذا الشأن.

وما أن شاع خبر هذه القرصنة حتى هوى سهم تويتر بنسبة 4 بالمئة في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)