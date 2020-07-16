أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 16 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– إجلاء جرحى أحداث فتابرنو من قبل الـ(يوناميد)

– تأجيل التوقيع على القضايا القومية ونقله إلى جوبا

– حركة عبدالواحد نور تحمل المركز مسؤولية مجزرة فتابرنو

– محلية عشرية وبحر العرب تدخل فى اعتصام مفتوح

– شرطة البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية لتهريب البنقو بالولاية

– الزكاة تكفل 107،729 طالب شهريا

صحيفة أخبار اليوم:

– مسئول بشمال دارفور يتهم عناصر من الحركات المسلحة بالتسبب في الأحداث والمواجهات مع الشرطة

– عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك يختتم زيارته للبلاد

– وزير المياه الإثيوبي ينفي شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة

– تسيير رحلات القطار المحلي بولاية الخرطوم اعتبارا من اليوم

– عاصم البلال الطيب يكتب نتف وخواطر .. قبل إستئناف اخبار اليوم والدار الصدور

الوطن:

– عرمان :الترتيبات الأمنية تحتاج 10 سنوات

– التعليم العالي توجه باستئناف الدراسة عن بعد بالجامعات الحكومية والأهلية

– المجموعة المدنية تستنكر تدخل وزير الري في الغاء مؤتمرها الصحفي بسونا

– نبيل أديب :شهود في فض الاعتصام طلبوا الحماية

– إثيوبيا تبدأ ملء السد سراً ووزارة الري تؤكد وترفض

صحيفة السوداني:

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– قوى الحرية والتغيير: تصريحات وزير الإعلام حول تعيين الولاة المدنيين فارقت الدقة

– مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

– الحكومة: صُعوبات عملية في تعيين الولاة المدنيين

– السفارة السودانية بالقاهرة ترسل مندوباً لمُتابعة أحوال المواطنين المحتجزين بسجن السلوم

– وزير الري الإثيوبي يعلن بدء ملء سد النهضة

– (الري) : ارسلنا للاتحاد الافريقي مسودة اتفاق متوازن حول “سد النهضة”

– وزارة التعليم العالي تعلن عن إستئناف الدراسة بالجامعات السودانية عبر الإنترنت

– الأمة يرفض اختيار حمدوك لولاة الولايات

– مدير مياه الخرطوم: نسعى لمعالجة حقوق العاملين وإمداد المياه لن يتوقف بدواعي الإضراب

-تسجيل (113) إصابة جديدة بـ(كورونا) و(9) وفيات

صحيفة اليوم التالي:

– معتصمو نيرتتي يشرعون في مغادرة ساحة الاعتصام عقب تنفيذ 95% من مطالبهم

– رسمياً الفيفا يعلن الجدول الزمني لمباريات مونديال قطر 2022

– صحيفة آخر لحظة:

– الحكومة: صعوبات تواجه تعيين الولاة ولم ترشح امراة للمنصب

– شركة إكسبرت تعلن عن بداية الحملة الإعلامية للنسخة الثامنة للمعرض السنوي

– استقالة جماعية في قطاع الشباب بنادي المريخ بسبب “سحب الثقة”

– ضبط (5500) قندول بنقو بحوزة شبكة إجرامية

– القبض على (ضابط مزيف) يهرب الذهب ويبتز الفتيات

– السيادي يعد بمعالجة قضية المفصولين بمشروع الرهد

– توجيه باستئناف الدراسة عن بعد (on line) بالجامعات الحكومية وغير الحكومية

صحيفة صوت الأمة القومي:

– الأمة القومي: مشروع تعيين الولاة لا يتطابق مع مبادئ الكفاءة

– الخارجية تكثف جهودها لحل قضية المحتجزين بسجن السلوم

– مجلس الوزراء يؤمن على حق الاعتصامات السلمية

– تأجيل إعلان موعد امتحانات الشهادة السودانية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)