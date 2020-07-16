أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 16 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:
– إجلاء جرحى أحداث فتابرنو من قبل الـ(يوناميد)
– تأجيل التوقيع على القضايا القومية ونقله إلى جوبا
– حركة عبدالواحد نور تحمل المركز مسؤولية مجزرة فتابرنو
– محلية عشرية وبحر العرب تدخل فى اعتصام مفتوح
– شرطة البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية لتهريب البنقو بالولاية
– الزكاة تكفل 107،729 طالب شهريا
صحيفة أخبار اليوم:
– مسئول بشمال دارفور يتهم عناصر من الحركات المسلحة بالتسبب في الأحداث والمواجهات مع الشرطة
– عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك يختتم زيارته للبلاد
– وزير المياه الإثيوبي ينفي شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة
– تسيير رحلات القطار المحلي بولاية الخرطوم اعتبارا من اليوم
– عاصم البلال الطيب يكتب نتف وخواطر .. قبل إستئناف اخبار اليوم والدار الصدور
الوطن:
– عرمان :الترتيبات الأمنية تحتاج 10 سنوات
– التعليم العالي توجه باستئناف الدراسة عن بعد بالجامعات الحكومية والأهلية
– المجموعة المدنية تستنكر تدخل وزير الري في الغاء مؤتمرها الصحفي بسونا
– نبيل أديب :شهود في فض الاعتصام طلبوا الحماية
– إثيوبيا تبدأ ملء السد سراً ووزارة الري تؤكد وترفض
صحيفة السوداني:
– قوى الحرية والتغيير: تصريحات وزير الإعلام حول تعيين الولاة المدنيين فارقت الدقة
– مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد
– الحكومة: صُعوبات عملية في تعيين الولاة المدنيين
– السفارة السودانية بالقاهرة ترسل مندوباً لمُتابعة أحوال المواطنين المحتجزين بسجن السلوم
– وزير الري الإثيوبي يعلن بدء ملء سد النهضة
– (الري) : ارسلنا للاتحاد الافريقي مسودة اتفاق متوازن حول “سد النهضة”
– وزارة التعليم العالي تعلن عن إستئناف الدراسة بالجامعات السودانية عبر الإنترنت
– الأمة يرفض اختيار حمدوك لولاة الولايات
– مدير مياه الخرطوم: نسعى لمعالجة حقوق العاملين وإمداد المياه لن يتوقف بدواعي الإضراب
-تسجيل (113) إصابة جديدة بـ(كورونا) و(9) وفيات
صحيفة اليوم التالي:
– معتصمو نيرتتي يشرعون في مغادرة ساحة الاعتصام عقب تنفيذ 95% من مطالبهم
– رسمياً الفيفا يعلن الجدول الزمني لمباريات مونديال قطر 2022
– صحيفة آخر لحظة:
– الحكومة: صعوبات تواجه تعيين الولاة ولم ترشح امراة للمنصب
– شركة إكسبرت تعلن عن بداية الحملة الإعلامية للنسخة الثامنة للمعرض السنوي
– استقالة جماعية في قطاع الشباب بنادي المريخ بسبب “سحب الثقة”
– ضبط (5500) قندول بنقو بحوزة شبكة إجرامية
– القبض على (ضابط مزيف) يهرب الذهب ويبتز الفتيات
– السيادي يعد بمعالجة قضية المفصولين بمشروع الرهد
– توجيه باستئناف الدراسة عن بعد (on line) بالجامعات الحكومية وغير الحكومية
صحيفة صوت الأمة القومي:
– الأمة القومي: مشروع تعيين الولاة لا يتطابق مع مبادئ الكفاءة
– الخارجية تكثف جهودها لحل قضية المحتجزين بسجن السلوم
– مجلس الوزراء يؤمن على حق الاعتصامات السلمية
– تأجيل إعلان موعد امتحانات الشهادة السودانية
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 16 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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