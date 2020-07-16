أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، و(9) وفيات، وتعافي (22) حالة.



ووفقاً للتقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، سجّلت ولاية الخرطوم (90) حالة جديدة، الجزيرة (7)، نهر النيل (1) والبحر الأحمر (13).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تسجيل 113 إصابة جديدة بـ"كورونا و9 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.