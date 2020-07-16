مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

التاريخ: 16-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اطلع مجلس الأمن والدفاع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد وأمن على دستورية ومشروعية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير السلمي. واتخذ المجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفق صحيفةأخر لحظة حزمة من التدابير والمعالجات التي تستصحب تعزيز الأمن وتوفير الحماية مع ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بجميع الولايات Advertisements وتشكيل آلية تنفيذية مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات وتعزيز ودعم وتقوية دور منظومة الأجهزة العدلية والامنية لتنفيذ سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاسراع في تطبيق خطة حماية المدنيين على الأرض وتحقيق السلام وتنفيذ برامج سياسية واقتصادية وادارية ومجتمعية وثقافية على مختلف مستويات الحكم المحلي والولائي والإتحادي لرتق النسيج الإجتماعي. ووجه الاجتماع بضرورة الاهتمام بالأمن البيئي والحفاظ على الموارد الغابية في ظل وجود مهددات حقيقية تستنزف هذا القطاع مع إتخاذ التدابير القانونية لحماية الغطاء الغابي والنباتي بالبلاد الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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