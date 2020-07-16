الحكومة: صعوبات تواجه تعيين الولاة ولم ترشح امراة للمنصب

التاريخ: 15-يوليو-2020
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أقرت الحكومة بوجود بعض الصعوبات العملية فيما يختص بتعيين الولاة.
وقال الناطق باسم الحكومة فيصل صالح عقب جلسة مجلس الوزراء ان الرغبة الحقيقة ان يكون هنالك توافق حول عملية تعيين الولاة المتوافق عليهم والمقبولين سياسيا واجتماعيا من ولاياتهم لما يترتب عليهم من انجاز مهام كثيرة فى انتظارهم وأضاف وفق صحيفة أخرلحظة ان رئيس الوزراء واللجنة المكلفة تعمل فى اتصالات وحوارات للتراضي على ولاة متفق عليهم.
و اكد فيصل ان رئيس الوزراء وعد بالعمل على تمثيل المرأة ، وكشف عن عدم اي حزب سياسي للمقعد المخصص للمراة وقال رشحت كل الاحزاب رجال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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